獨／氣氛緊張！漁民富貴角外海直擊「中國海警」船艦 海巡緊跟繞行

中國人民解放軍東部戰區昨天發布實施聯合軍演，基隆籍有20多艘漁船昨天傍晚和今天都在富貴角外海20多浬處，發現一艘編號「1302」的「中國海警」船艦不斷繞行，與漁船相距最近距離不到200公尺，我國海巡船艦在後方警戒跟著繞行，沒有互相干擾，現場氣氛緊張。

基隆籍漁船「滿財旭」號船長林丁元說，昨天傍晚和今天都在富貴角外海約20多浬處，他們看到一艘編號「1302」的「中國海警」船，後方還有英文「CHINA COAST GUARD」字樣，這艘船艦只有1艘，一直在附近海域繞行，後方約半浬的距離，有跟著我國海巡署的船艦跟著，在後方一直警戒著，但沒有看到有「中國海警」船射擊火炮，或其他動作，只看到不斷繞行，他也拍下「中國海警」近距離照片。

林丁元表示，當時基隆籍漁船有20多艘在附近海域作業，並未在中共的習習經緯度範圍內，仍正常捕魚作業，並沒有受到影響，互相都相安無事，距離也相當近，約只有數百公尺而已，漁船和中國海警船還會互相閃開，並未有任何干擾及衝突發生。今天情況還是一樣，與昨天傍晚相遇的情況差不多。

林丁元還說，昨天和今天因為東北季風影響海浪都很大，他們是拖網漁船，以捕底棲魚類為主，包括螃蟹、蝦子、雜魚等主，因浪大漁獲並不好，因此提早返回漁港，但並不是因為中共軍演而是早返回，「現場氣氛 有點緊張、詭譎，但漁民習慣了，他自己並不會特別緊張。」

林丁元表示，其實以前中共的海警船也不時會在附近海域出現，只要不互相干擾，漁民也見怪不怪，只是這次軍演全台周邊海域更大陣仗，因為演習有公布海域的經緯度，漁民都有警覺不會進入範圍，避免發生不必要的意外，漁民要顧生活，漁獲非常重要，盼不要常常有這樣的軍演威脅，影響漁民的正常作業，盡早恢復正常海上作業。