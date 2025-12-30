中國軍演第二日實施實彈射擊 川普淡化威脅

中國週二（12月30日）上午8點起，在環繞台灣的5處海空域展開10小時的實彈射擊演習，海軍與空軍單位同步演練對海、對空打擊及反潛作戰，範圍涵蓋台灣北部與南部海域。

這是「正義使命2025」圍台軍事演習第二天，被視為北京歷來覆蓋範圍最大、距離台灣最近的一次演習。解放軍除了出動轟炸機與軍艦外，也部署新型兩棲攻擊艦，模擬對台灣實施封鎖行動。演練重點包括封鎖台灣主要港口，以及對海上目標發動攻擊。中國海事局29日另新增兩處實彈射擊區，擴大演訓規模。

中國週二上午表示，已出動驅逐艦、巡防艦、戰機與轟炸機，演練「識別查證、警告驅離、模擬打擊、對海突擊，以及防空反潛」等科目。

根據法新社記者在中國境內距離台灣本島最近之處福建平潭島目擊，30日上午約9時，多枚火箭彈接連升空，在天空中留下白色煙痕。至少10枚火箭彈在數秒內依序發射，巨響迴盪整個平潭上空，多名遊客湧向海邊的木製圍欄，拿出手機拍攝火箭發射的畫面。

台灣國防部表示，解放軍實彈射擊的落彈區散布在台灣24浬線周邊，台灣軍方以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。

中國人民解放軍東部戰區則發表聲明：「12月30日上午9時，東部戰區陸軍部隊在台灣島以北海域組織實施遠程實彈射擊訓練，達到預期效果。」

台灣國防部週二上午公告，過去24小時內在台海周邊偵獲130架次中國軍機，其中90架次逾越台海中線；此外還發現14艘中國軍艦、8艘公務船及1顆空飄氣球。

解放軍在台海周邊實彈演練

解放軍東部戰區指出，演習在台灣島南北海域進行，旨在測試海空協同作戰能力，以及整體封鎖與控制作戰的效能。中國官媒央視報導，演習核心重點之一是模擬對台灣關鍵港口實施「封鎖」，包括北部的基隆港與南部的高雄港。

中國解放軍週一公布一張地圖，標示環繞台灣的5處大規模演習區域。台灣國防部指出，中國劃設的演習區域中，有部分距離台灣海岸僅12海裡，且已對國際航運與航空路線造成影響。

台灣民航局表示，14條國際航線中有11條受到軍演影響，超過10萬名旅客受衝擊，商業航班僅剩通往日本的東北航廊可用；通往金門、馬祖等離島航線則全面受阻。

台灣國防部強調，中國共產黨的軍演「進一步證實其侵略本質，是破壞和平的最大威脅」。

一名台灣高層國安官員告訴路透社，台灣政府正密切觀察這次自2022年、時任美國眾議院議長佩洛西訪台以來的第七次重大軍演，是否會如當年一樣，出現飛彈飛越台灣上空的情況。

該官員也指出，北京同時可能藉此演練打擊陸上目標，例如美製高機動性多管火箭系統（HIMARS，又稱海馬斯），其射程可達300公裡，足以打擊中國南部沿岸目標。

中國測試美國態度? 川普：不知情

解放軍這波大規模對台軍演，被視為美國宣布史上最大規模對台軍售案之後，中國測試美方與展現強硬武力姿態的舉措。美國國務院17日批准總額高達111億美元的對台軍售；美國總統川普也在18日將國會兩院通過的《國防授權法案》（NDAA）簽署入法，法案內容包含要在明年度撥款最高10億美元資金推進「台灣安全合作倡議」，並增加制定美台海巡訓練機會的計畫，以提升台灣海事安全與嚇阻能力。

29日，川普將這次的解放軍演習形容為例行軍演，並再次強調他與中國國家主席習近平的關係良好，「我當然有看到相關情況，但他沒有跟我說任何事，我也不認為他真的會這麼做，完全沒有什麼讓我擔心的」。川普表示，「他們已經在那個區域進行海軍演習20年了」，並稱中國過去軍演規模更大。

此前，川普也曾多次淡化中國侵台的可能性，甚至聲稱獲得習近平保證、稱中國不會在川普任內以軍事行動侵略台灣，「因為他們知道後果」。川普與習近平10月30日在韓國APEC峰會期間會面後則稱，雙方聚焦討論中美貿易，未談及台灣問題。

台灣批中國「軍事恫嚇」

中國官媒週二持續發布宣傳海報，其中一張名為《正義之鎚》的圖片，描繪台灣總統賴清德遭兩把巨鎚分別從台灣南北兩端重擊。中國解放軍週一還發布一段AI生成影片，內容描繪自動化人形機器人、微型無人機及武裝機器狗對台灣發動攻擊。

中國解放軍東部戰區發言人施毅週一表示，相關演訓是「對『台獨』分裂勢力的嚴正警告」，也是「捍衛中國主權與國家統一的正當且必要行動」。

中國外交部長王毅週二在北京表示，中方將「堅決反對」美國對台的大規模武器銷售。王毅說：「面對台灣『台獨』勢力不斷挑釁，以及美國對台的大規模軍售，我們當然要堅決反對、強力反制。」他並強調，任何阻撓中國完成統一的企圖，「最終都將以失敗告終」。

在美國批准對台軍售後，中國上週曾宣布制裁20家美國國防企業，但多數企業在中國幾乎沒有實際業務。

台灣總統賴清德週二則在臉書發文表示，台灣不會「升高衝突」，也不會挑起爭端。台灣總統府週一曾稱，中國此舉顯示其「無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家」。

中國上一次在台灣周邊進行有實彈射擊的大規模軍演，是今年4月的「海峽雷霆—2025A」，當時的突襲演訓同樣引發台灣強烈譴責。

