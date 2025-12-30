影／共軍圍台軍演…金門多輛戰車上路偵巡 居民：部隊有在動比較安心

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
陸軍金門防衛指揮部今日下午進行裝甲部隊戰備偵巡，戰車停在湖下金門大橋端進行演習，引人注目。記者蔡家蓁／攝影
中共解放軍東部戰區自昨日起展開「正義使命－2025」圍台軍演，今日並在台灣周邊5處海域與空域進行實彈射擊演訓。與中國大陸僅一水之隔的金門，今日下午也出現國軍裝甲部隊戰備偵巡，戰車呼嘯通過馬路，吸引不少民眾搶拍，拍到的民眾直呼「很幸運可以拍到、感覺超震撼」。

今天下午約14時許，陸軍金門防衛指揮部所屬多輛戰車、甲車展開戰備偵巡任務，編組走環島北路、行經盤山、古寧頭，最終抵達湖下金門大橋端一帶空曠地點，並進行操演，指揮官下達命令，人員快速前進，向金門大橋警戒。現場可見4輛「華克猛犬」M41D輕戰車與4輛CM21甲車快速機動，抵達指定位置後隨即待命警戒，展現即時應處能力。

裝甲車隊沿途行進時，吸引不少民眾駐足圍觀、拿起手機拍照。有民眾表示，平時較少在市區看到戰車實際出勤，「突然看到一整排戰車開過來，覺得很震撼，也滿酷的。」也有居民認為，在共軍軍演升高情勢下，國軍保持高度戒備，「看到部隊有在動，反而比較安心，感覺防衛沒有鬆懈。」

據了解，台灣本島今天亦有多個部隊同步進行戰備偵巡，屬於整體戰備提升的一環。軍方人士指出，金防部平時每週即有例行戰備偵巡，本次行動主要是對應當前敵情變化，屬於常態化戰備應處作為之一。

陸軍金門防衛指揮部今日下午進行裝甲部隊戰備偵巡，戰車經過古寧頭的地標，拍起來超有感。記者蔡家蓁／攝影
陸軍金門防衛指揮部今日下午進行裝甲部隊戰備偵巡，戰車停在湖下金門大橋端進行演習，多輛戰車與全副武裝的官兵，引人注目。記者蔡家蓁／攝影
中共解放軍近日圍台軍演，與中國大陸僅一水之隔的金門，今日下午也出現國軍裝甲部隊戰備偵巡畫面，戰車呼嘯通過馬路，吸引不少民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影
