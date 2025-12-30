中共圍台軍演…漁民驚「當然會怕」 琉球區漁會籲：避開別正面衝突

中共解放軍東部戰區展開「正義使命-2025」圍台軍演，琉球區漁會理事長洪文良說，海巡、漁業署都有提醒，漁會也有跟漁民通報，要避開軍演範圍，若遇到要登船不要理會，不要正面衝突。

琉球區漁會理事長洪文良說，只要遇到軍演，對漁民作業會較麻煩，一趟出海作業途中遇到軍演，要折返或避開，很困擾，也提醒漁民若遇到的話不要理會，趕緊將船駛離，不要起正面衝突。

洪文良說，軍演海域與漁船作業區域有一小部分重疊，琉球區大多是延繩釣，在西南方部分會有部分影響。目前尚未接獲漁民反映特殊突發情況。

對於中共環台軍演，琉球洪姓漁民說，「當然會怕！」，現在作業是捕撈鮪魚、旗魚居多，現在出去不知道軍演海域會發生什麼事情，為了安全，暫時不出港。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，提醒漁民避開範圍。漁船出海後1、2周才會返港，作業期間較靠近台東成功漁港與宜蘭蘇澳漁港，漁民會也會就近返港。

屏東縣長周春米今出席屏東縣建國消防分隊動土典禮，建國消防分隊現址一旁是屏東縣後備指揮部，周春米致詞提到，「這兩天中國演習，其實我們非常不能忍受，但國際情勢在變化，台灣、屏東是我們安身立命地方，首要責任就建置更安全環境，讓大家在這邊生活、就業、打拚的環境」。

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹在今30日13時07分發布消息稱，12月30日13時00分，解放軍東部戰區陸軍部隊，協同海軍、空軍、火箭軍等兵力，對台島南部相關海域，實施遠程聯合火力突擊，並組織實彈射擊，取得了預期效果。

海軍海鋒大隊出動有「航艦殺手」之稱的雄風三型超音速反艦飛彈進駐恆春半島。飛彈發射車升起彈箱指向巴士海峽與台灣海峽西南部，進行高度警戒，嚴防共軍越我雷池一步，充分展現守土防衛意志。