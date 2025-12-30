快訊

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

三強協調！新竹縣長藍營「他」確定退選 楊文科：達成團結共識

聽新聞
0:00 / 0:00

中共圍台軍演…漁民驚「當然會怕」 琉球區漁會籲：避開別正面衝突

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
海軍海鋒大隊出動有「航艦殺手」之稱的雄風三型超音速反艦飛彈進駐恆春半島。記者劉學聖／攝影
海軍海鋒大隊出動有「航艦殺手」之稱的雄風三型超音速反艦飛彈進駐恆春半島。記者劉學聖／攝影

中共解放軍東部戰區展開「正義使命-2025」圍台軍演琉球區漁會理事長洪文良說，海巡、漁業署都有提醒，漁會也有跟漁民通報，要避開軍演範圍，若遇到要登船不要理會，不要正面衝突。

琉球區漁會理事長洪文良說，只要遇到軍演，對漁民作業會較麻煩，一趟出海作業途中遇到軍演，要折返或避開，很困擾，也提醒漁民若遇到的話不要理會，趕緊將船駛離，不要起正面衝突。

洪文良說，軍演海域與漁船作業區域有一小部分重疊，琉球區大多是延繩釣，在西南方部分會有部分影響。目前尚未接獲漁民反映特殊突發情況。

對於中共環台軍演，琉球洪姓漁民說，「當然會怕！」，現在作業是捕撈鮪魚、旗魚居多，現在出去不知道軍演海域會發生什麼事情，為了安全，暫時不出港。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，提醒漁民避開範圍。漁船出海後1、2周才會返港，作業期間較靠近台東成功漁港與宜蘭蘇澳漁港，漁民會也會就近返港。

屏東縣長周春米今出席屏東縣建國消防分隊動土典禮，建國消防分隊現址一旁是屏東縣後備指揮部，周春米致詞提到，「這兩天中國演習，其實我們非常不能忍受，但國際情勢在變化，台灣、屏東是我們安身立命地方，首要責任就建置更安全環境，讓大家在這邊生活、就業、打拚的環境」。

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹在今30日13時07分發布消息稱，12月30日13時00分，解放軍東部戰區陸軍部隊，協同海軍、空軍、火箭軍等兵力，對台島南部相關海域，實施遠程聯合火力突擊，並組織實彈射擊，取得了預期效果。

海軍海鋒大隊出動有「航艦殺手」之稱的雄風三型超音速反艦飛彈進駐恆春半島。飛彈發射車升起彈箱指向巴士海峽與台灣海峽西南部，進行高度警戒，嚴防共軍越我雷池一步，充分展現守土防衛意志。

共軍 軍演 漁民 琉球 解放軍 中共 飛彈

延伸閱讀

屏東市區第3座消防分隊動土 預計116年底運作

「屏東實習中」立體互動繪本 一起來探城市冒險探索

全球佛教聯合會館屏東潮州開光啟用 12國代表齊祝

屏東潮州汙水下水道系統工程開工 完工後民治溪將回復美麗樣貌

相關新聞

中國「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

在中國運用武力升高區域緊張時，美國總統川普對此則淡然地表示：「習近平沒跟我說這件事，我一點都不擔心。」川普的回應有意淡化軍演造成的壓力。然而在去年（2024）的軍演後，台灣國內軍事和國際分析指出，中國採取讓軍事壓力常態化的「蟒蛇戰略」，正有意讓人習慣頻繁的軍演，進而鬆懈疏於防衛。

適逢跨年…因應中共軍演 民航局協調：結束後增開金門10班次

中共解放軍東部戰區30日8時至18時，將在公告的海域和空域，進行軍演及實彈射擊，我方海域和空域都受到影響。適逢跨年返鄉人...

陸媒：此次軍演共軍新型武器盡出 「某新型導彈」也參演

據澎湃新聞報導，這次中共圍台「正義使命-2025」演習，東部戰區的新型武器精銳盡出，中共火箭軍「某新型導彈」也參加演習。

劍指美日？專家分析中共軍演目的 前美國務院高層揭「目標觀眾」

曾主管美國亞太政策的國務院副助理國務卿謝淑麗告訴英國廣播公司Newsday節目，中國本週軍演與其說是針對台灣人民，不如說...

中共圍台軍演 謝國樑：不希望台灣像烏克蘭 未來會有戰亂

基隆市長謝國樑今天出席基隆捷運先期工程開工時，媒體詢問中共軍演，謝國樑說，台灣需要和平，呼籲中央政府每個政策和決定，都要...

中共圍台軍演…漁民驚「當然會怕」 琉球區漁會籲：避開別正面衝突

中共解放軍東部戰區展開「正義使命-2025」圍台軍演，琉球區漁會理事長洪文良說，海巡、漁業署都有提醒，漁會也有跟漁民通報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。