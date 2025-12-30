快訊

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

三強協調！新竹縣長藍營「他」確定退選 楊文科：達成團結共識

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍再宣布 於台灣以東海域開展「奪控要港」等科目演練

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
中共解放軍東部戰區15時30分左右在發布消息稱，在台灣以東海域開展立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練。（圖／取自央視新聞）
中共解放軍東部戰區15時30分左右在發布消息稱，在台灣以東海域開展立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練。（圖／取自央視新聞）

繼今日在台灣北部及南部海域展開實彈射擊後，中共解放軍東部戰區15時30分左右再發布消息稱，12月30日，解放軍東部戰區位台島以東海域，組織兩棲攻擊艦編隊、驅護艦編隊、無人機等兵力，開展立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練，檢驗了編隊協同、體系作戰、精打擊要能力。

解放軍東部戰區今日8時發布通報，12月30日，東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗了海空協同、一體封控能力。

隨後中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果。

央視新聞報導，30日上午，東部戰區海軍多艘驅護艦、導彈快艇，在多源情報信息支撐下，採取高速機動和隱蔽接敵方式占領有利陣位，進行多方向、立體式、長時段抵近懾壓，「塑造全向圍島進逼之勢」，有效檢驗了聯合奪控制權能力。

共軍 軍演 解放軍 中共

延伸閱讀

共軍遠火旅威脅北台 30鏈砲車博愛特區戰備偵巡強化中樞安全

共軍宣布 13時對台灣南部海域實施遠程聯合火力突擊

共軍公布台灣北部海域實彈射擊畫面 聲稱「全部命中」

共軍遠程火箭對北部實彈射擊24浬目標區 顧立雄全程掌握

相關新聞

中國「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

在中國運用武力升高區域緊張時，美國總統川普對此則淡然地表示：「習近平沒跟我說這件事，我一點都不擔心。」川普的回應有意淡化軍演造成的壓力。然而在去年（2024）的軍演後，台灣國內軍事和國際分析指出，中國採取讓軍事壓力常態化的「蟒蛇戰略」，正有意讓人習慣頻繁的軍演，進而鬆懈疏於防衛。

適逢跨年…因應中共軍演 民航局協調：結束後增開金門10班次

中共解放軍東部戰區30日8時至18時，將在公告的海域和空域，進行軍演及實彈射擊，我方海域和空域都受到影響。適逢跨年返鄉人...

陸媒：此次軍演共軍新型武器盡出 「某新型導彈」也參演

據澎湃新聞報導，這次中共圍台「正義使命-2025」演習，東部戰區的新型武器精銳盡出，中共火箭軍「某新型導彈」也參加演習。

劍指美日？專家分析中共軍演目的 前美國務院高層揭「目標觀眾」

曾主管美國亞太政策的國務院副助理國務卿謝淑麗告訴英國廣播公司Newsday節目，中國本週軍演與其說是針對台灣人民，不如說...

中共圍台軍演…漁民驚「當然會怕」 琉球區漁會籲：避開別正面衝突

中共解放軍東部戰區展開「正義使命-2025」圍台軍演，琉球區漁會理事長洪文良說，海巡、漁業署都有提醒，漁會也有跟漁民通報...

共軍再宣布 於台灣以東海域開展「奪控要港」等科目演練

繼今日在台灣北部及南部海域展開實彈射擊後，中共解放軍東部戰區15時30分左右再發布消息稱，12月30日，解放軍東部戰區位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。