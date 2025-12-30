聽新聞
0:00 / 0:00
共軍再宣布 於台灣以東海域開展「奪控要港」等科目演練
繼今日在台灣北部及南部海域展開實彈射擊後，中共解放軍東部戰區15時30分左右再發布消息稱，12月30日，解放軍東部戰區位台島以東海域，組織兩棲攻擊艦編隊、驅護艦編隊、無人機等兵力，開展立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練，檢驗了編隊協同、體系作戰、精打擊要能力。
解放軍東部戰區今日8時發布通報，12月30日，東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗了海空協同、一體封控能力。
隨後中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果。
央視新聞報導，30日上午，東部戰區海軍多艘驅護艦、導彈快艇，在多源情報信息支撐下，採取高速機動和隱蔽接敵方式占領有利陣位，進行多方向、立體式、長時段抵近懾壓，「塑造全向圍島進逼之勢」，有效檢驗了聯合奪控制權能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言