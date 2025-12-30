快訊

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

三強協調！新竹縣長藍營「他」確定退選 楊文科：達成團結共識

劍指美日？專家分析中共軍演目的 前美國務院高層揭「目標觀眾」

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
曾主管美國亞太政策的國務院副助理國務卿謝淑麗告訴英國廣播公司Newsday節目，中國本週軍演與其說是針對台灣人民，不如說主要目標觀眾其實是「美國、川普和日本」。示意圖／AI生成
英國廣播公司（BBC）報導，美國將近兩週前宣布史上最大規模之一的對台軍售，此舉激怒了北京，中國自昨天起展開為期兩天的軍演。

謝淑麗（Susan Shirk）表示，這是對美國軍售「表達決心與憤怒」，軍售項目如今不只包括防禦性武器，也納入可打擊中國本土的攻擊性裝備。

她也指出，美國方面有人擔憂，總統川普（Donald Trump）「對美國衛台承諾不如前幾任總統堅定」。

謝淑麗談到：「他採取某種交易式政策，這或許讓他願意削弱美國對台部分承諾，交換其他貿易或經濟利益。」

太平洋論壇（Pacific Forum）兼任研究員尼爾（Alexander Neill）告訴BBC，共軍當前進行的演習「旨在展現人民解放軍的海空作戰能力」

尼爾說道，川普關於中國過去20年來持續加強這類演習的說法「並沒有錯」，這和共軍現代化的步調一致。

然而，他也補充說：「如果（川普）認為他與（中國國家主席）習近平的交情會影響習近平處理台海的方式，我想他是在自欺欺人。」

