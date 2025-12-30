適逢跨年…因應中共軍演 民航局協調：結束後增開金門10班次

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
中共軍演影響我國飛航範圍示意圖。民航局／提供
中共解放軍東部戰區30日8時至18時，將在公告的海域和空域，進行軍演及實彈射擊，我方海域和空域都受到影響。適逢跨年返鄉人潮，民航局說明，目前國際線尚無航班取消，國內線已協調航空公司於演習結束後增開金門航線加班機10架次，金門航線於演習結束後可飛航26架次。

受到中共軍演影響，民航局表示，我可使用之空域受限及大部分使用非慣用之航路，致作業複雜度增加，空域協調作業倍增。

民航局指出，目前自福岡飛航情報區、香港飛航情報區進入台北飛航情報區之航班，實施流量管制，自馬尼拉飛航情報區進入台北飛航情報區之航班，因航路已因軍演阻隔，由航管以雷達引導航機避開危險區。

國際線的部分，民航局說，上午為離場高峰，受臨時危險區影響，為確保飛航安全，本區所有國際離到場航班皆依規劃之替代航路飛航，惟航機仍需繞道飛航或於外站地面等待起飛。經航管單位透過替代航路等各種方式引導航機，截至12：00，國際線尚無航班取消，部分過境航班取消飛越。

國內線的部分，民航局表示，截至12：00，金門航線已取消29架次，馬祖航線取消7架次。

因中國軍演，金門、馬祖除終端空域受影響，航空公司另考量航班起飛後無法即時返航，軍演期間，金門航線原訂65架次取消60架次，馬祖航線14架次取消16架次，金門航線另有14架次延誤，受影響旅客近6千人。

民航局已協調航空公司於演習結束後增開金門航線加班機10架次，含原表定飛航採延誤處理航班，金門航線於演習結束後，可飛航26架次。馬祖航線因演習結束已逾末班機時間，民航局以請航空公司調度運能，於31日加開班機疏運旅客。

