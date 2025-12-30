共軍對台軍演 北部工兵演練河道阻絕作業
中共解放軍東部戰區對台發動「正義使命2025」針對軍演，國軍部隊也啟動應變機制，北部第三作戰區53工兵群今天在北部進行河道阻絕設置演練，運用油桶、浮台設置多層次河道阻絕設施，藉以遲滯、阻斷敵軍可能利用河道遂行之作戰行動。
陸軍第三作戰區指出，工兵營及浮橋連運用M3浮門橋車與偵察突擊舟等裝備，於河道要點進行多層次阻絕配置，以油桶爆破與浮動平臺裝載為主，透過浮門橋車完成阻絕設施吊掛與定位，並由偵察突擊舟負責後續解構與支援任務。
軍方解釋，作為阻絕裝置的油桶內均注入一定容量燃料，並依縱向、橫向固定間距配置，以發揮有效爆破半徑，針對敵氣墊艇形成殺傷效能；浮動平台除運用遙控引爆機制外，亦結合地雷觸發設計，當敵方裝備接觸後即能引爆炸藥，確保在不同作戰情境下均能完成任務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言