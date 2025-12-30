影／因應共軍演習 海鋒大隊雄風反艦飛彈進駐恆春半島戒備
共軍東部戰區昨天無預警發動「正義使命－2025」環台軍演，今天更實施遠程火力實彈射擊，發射多枚火箭彈到相關海域，海軍海鋒大隊出動有「航艦殺手」之稱的雄風三型超音速反艦飛彈進駐恆春半島。飛彈發射車升起彈箱指向巴士海峽與台灣海峽西南部，進行高度警戒，嚴防共軍越我雷池一步，充分展現守土防衛意志。
中共解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗了海空協同、一體封控能力。」
為了防範共軍蠢動，海軍海鋒大隊出動雄風飛彈車進駐恆春某陣地，海面上還不時可見海巡署艦艇在高速巡邏，附近遊客見到飛彈車進駐，絲毫感受不到緊張氣氛，還是照常觀光拍照，完全不受軍演影響。
