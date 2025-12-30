快訊

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

三強協調！新竹縣長藍營「他」確定退選 楊文科：達成團結共識

中共軍演 民航局：部分過境航班取消飛越

中央社／ 台北30日電

共軍演，民航局今天說，自福岡、香港飛航情報區進入台北飛航情報區航班實施流量管制，國際線航班尚無取消，部分過境航班取消飛越；國內線至中午止，金馬航班共取消36架次。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。國防部成立應變中心，啟動立即備戰操演。

交通部民用航空局今天向媒體表示，因可使用的空域受限及大部分使用非慣用航路，致作業複雜度增加，空域協調作業倍增。

民航局說，目前自福岡飛航情報區、香港飛航情報區進入台北飛航情報區的航班，實施流量管制；自馬尼拉飛航情報區進入台北飛航情報區的航班，因航路已因軍演阻隔，由航管以雷達引導航機避開危險區。

至於對航班的影響，民航局說，在國際線部分，上午為離場高峰，受臨時危險區影響，為確保飛航安全，所有國際離到場航班皆依規劃替代航路飛航，但航機仍須繞道飛航或於外站地面等待起飛。

民航局表示，經航管單位透過替代航路等各種方式引導航機，截至中午12時，國際線尚無航班取消，部分過境航班取消飛越。

在國內線部分，民航局說，截至中午12時，金門航線已取消29架次，馬祖航線取消7架次。

民航局表示，金門、馬祖除終端空域受影響，航空公司考量航班起飛後無法即時返航，軍演期間，金門航線原訂65架次取消60架次，馬祖航線14架次取消16架次（含起飛後無法返航的2架次）；金門航線另有14架次延誤，受影響旅客近6000人。

為疏運旅客，民航局說，已協調航空公司於演習結束後增開金門航線加班機10架次，含原表定飛航採延誤處理航班，金門航線於演習結束後，可飛航26架次；馬祖航線因演習結束已逾末班機時間，民航局已請航空公司調度運能，於31日加開班機疏運旅客。

中國圍台軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化，再趁機絞殺

日媒社論批中共軍演 主張應停止危險恫嚇

綠：中共封鎖式軍演 不會得到國際支持

中共對台軍演 台電：今早天然氣船順利進港

中國「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

在中國運用武力升高區域緊張時，美國總統川普對此則淡然地表示：「習近平沒跟我說這件事，我一點都不擔心。」川普的回應有意淡化軍演造成的壓力。然而在去年（2024）的軍演後，台灣國內軍事和國際分析指出，中國採取讓軍事壓力常態化的「蟒蛇戰略」，正有意讓人習慣頻繁的軍演，進而鬆懈疏於防衛。

適逢跨年…因應中共軍演 民航局協調：結束後增開金門10班次

中共解放軍東部戰區30日8時至18時，將在公告的海域和空域，進行軍演及實彈射擊，我方海域和空域都受到影響。適逢跨年返鄉人...

陸媒：此次軍演共軍新型武器盡出 「某新型導彈」也參演

據澎湃新聞報導，這次中共圍台「正義使命-2025」演習，東部戰區的新型武器精銳盡出，中共火箭軍「某新型導彈」也參加演習。

劍指美日？專家分析中共軍演目的 前美國務院高層揭「目標觀眾」

曾主管美國亞太政策的國務院副助理國務卿謝淑麗告訴英國廣播公司Newsday節目，中國本週軍演與其說是針對台灣人民，不如說...

中共圍台軍演 謝國樑：不希望台灣像烏克蘭 未來會有戰亂

基隆市長謝國樑今天出席基隆捷運先期工程開工時，媒體詢問中共軍演，謝國樑說，台灣需要和平，呼籲中央政府每個政策和決定，都要...

中共圍台軍演…漁民驚「當然會怕」 琉球區漁會籲：避開別正面衝突

中共解放軍東部戰區展開「正義使命-2025」圍台軍演，琉球區漁會理事長洪文良說，海巡、漁業署都有提醒，漁會也有跟漁民通報...

