中共圍台軍演 曾文生：台電的天然氣船都有順利進港

中共解放軍軍演第2天，台電董事長曾文生表示，天然氣船都有順利進港，為因應此類狀況，台電原本就有能源儲備，現在的備轉容量率都有超過10％，將密切注意軍演後續，並繼續加強能源儲備。

台電董事長曾文生30日出席台電綜合研究所年度研究試驗成果展開幕，針對中共解放軍環台軍演是否影響我國能源進口提出說明。

曾文生表示，中國軍演不是第一次，今天早上台電的天然氣船都有順利進港，為因應這類相關狀況，台電的能源儲備工作都有在進行，現在是冬天，最近的備轉容量率都有超過10%，他強調，會密切觀察軍演後續的狀況，也會繼續地加強能源儲備。

台電表示，台電的燃煤安全存量超過30天，最高可達40天以上，天然氣安全存量部分，則會與中油加強聯繫，確保能源儲備及電力供應安全。

媒體追問若軍演時間拉長，天然氣運輸遭封鎖，能源儲備及電力供應是否安全無虞？台電表示，會依照法規要求進行儲備，視實際情況滾動檢討。