快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

中共圍台軍演 曾文生：台電的天然氣船都有順利進港

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
曾文生表示，中共軍演不是第一次，今天天然氣船有順利進港。圖／台電提供
曾文生表示，中共軍演不是第一次，今天天然氣船有順利進港。圖／台電提供

中共解放軍軍演第2天，台電董事長曾文生表示，天然氣船都有順利進港，為因應此類狀況，台電原本就有能源儲備，現在的備轉容量率都有超過10％，將密切注意軍演後續，並繼續加強能源儲備。

台電董事長曾文生30日出席台電綜合研究所年度研究試驗成果展開幕，針對中共解放軍環台軍演是否影響我國能源進口提出說明。

曾文生表示，中國軍演不是第一次，今天早上台電的天然氣船都有順利進港，為因應這類相關狀況，台電的能源儲備工作都有在進行，現在是冬天，最近的備轉容量率都有超過10%，他強調，會密切觀察軍演後續的狀況，也會繼續地加強能源儲備。

台電表示，台電的燃煤安全存量超過30天，最高可達40天以上，天然氣安全存量部分，則會與中油加強聯繫，確保能源儲備及電力供應安全。

媒體追問若軍演時間拉長，天然氣運輸遭封鎖，能源儲備及電力供應是否安全無虞？台電表示，會依照法規要求進行儲備，視實際情況滾動檢討。

共軍 軍演

延伸閱讀

中國圍台軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化，再趁機絞殺

綠：中共封鎖式軍演 不會得到國際支持

中共對台軍演 台電：今早天然氣船順利進港

中共軍演封鎖台海周邊 金門漁會發公告籲勿越界、漁民照常出海

相關新聞

中國「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

在中國運用武力升高區域緊張時，美國總統川普對此則淡然地表示：「習近平沒跟我說這件事，我一點都不擔心。」川普的回應有意淡化軍演造成的壓力。然而在去年（2024）的軍演後，台灣國內軍事和國際分析指出，中國採取讓軍事壓力常態化的「蟒蛇戰略」，正有意讓人習慣頻繁的軍演，進而鬆懈疏於防衛。

共軍公布台灣北部海域實彈射擊畫面 聲稱「全部命中」

中共解放軍東部戰區11時許公布今日上午，東部戰區陸軍部隊組織對台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊影片，聲稱「全部命中」...

共軍宣布：9時對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相...

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭國籍貨輪

環球時報報導，12月30日，中國海警繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。中國海警...

共軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

中共解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，...

陸媒：此次軍演共軍新型武器盡出 「某新型導彈」也參演

據澎湃新聞報導，這次中共圍台「正義使命-2025」演習，東部戰區的新型武器精銳盡出，中共火箭軍「某新型導彈」也參加演習。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。