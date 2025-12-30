快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

海巡阻中國海警船新增廣播內容 「發生衝突將受世界制裁」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
海巡署船艦應對中國海警新增廣播內容。記者廖炳棋／翻攝
海巡署船艦應對中國海警新增廣播內容。記者廖炳棋／翻攝

中國人民解放軍東部戰區於昨天發布實施聯合軍演，為避免中國海警船誤判情勢，海巡艦艇在應對中國海警船時，特別增加一段中、英文廣播，內容表示台海和平攸關全球經濟穩定及科技產業命脈，發生衝突將受世界的制裁，要求中國審慎行動，切勿一錯再錯。

海巡署表示，中國宣布軍演，海巡署第一時間偵獲14艘海警船，侵擾台灣及馬祖、金門烏坵、東沙等外離島限制水域，海巡署立即調度14艘艦艇於各海域預置對應，以1對1方式併航監控，強勢驅離。在海巡嚴密監控下，所有航行台灣周邊的國、內外船舶均能安全通行，沒有受到騷擾威脅。

海巡署為避免中國海警船誤判情勢，海巡艦艇在對應中國海警船時，特別增加一段中、英文廣播如下：「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平，審慎行動！」

海巡署表示，中國無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周邊國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域的和平穩定；中國海警船則侵擾台灣限制水域，從其航行態樣分析，分明是「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」。

為破除中國海警的認知作戰，海巡署增加對海警船的廣播內容，並公布執法畫面，希望中國海警切勿一錯再錯，誤判國際局勢，共同維護台海的和平穩定與發展。

共軍 軍演

延伸閱讀

解放軍平潭射擊火箭彈至演習禁航區 海巡署監控無人傷

日經亞洲專訪 管碧玲稱海巡艦隊擴編應對中國壓力

中國大陸海警船擾台 管碧玲PO監控照揭海上長時間對峙

中共軍演「出動14艘海警船」 海巡署說明：闖入我領海鄰接區

相關新聞

共軍公布台灣北部海域實彈射擊畫面 聲稱「全部命中」

中共解放軍東部戰區11時許公布今日上午，東部戰區陸軍部隊組織對台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊影片，聲稱「全部命中」...

共軍宣布：9時對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相...

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭國籍貨輪

環球時報報導，12月30日，中國海警繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。中國海警...

共軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

中共解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，...

陸媒：此次軍演共軍新型武器盡出 「某新型導彈」也參演

據澎湃新聞報導，這次中共圍台「正義使命-2025」演習，東部戰區的新型武器精銳盡出，中共火箭軍「某新型導彈」也參加演習。

環台軍演之際 宋濤與台商座談：牢握兩岸關係主導權

正值共軍東部戰區昨展開環台「正義使命-2025」演習，並於今天在台灣周邊實彈演習之際，大陸國台辦主任宋濤今日在北京與近2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。