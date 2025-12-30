海巡阻中國海警船新增廣播內容 「發生衝突將受世界制裁」

中國人民解放軍東部戰區於昨天發布實施聯合軍演，為避免中國海警船誤判情勢，海巡艦艇在應對中國海警船時，特別增加一段中、英文廣播，內容表示台海和平攸關全球經濟穩定及科技產業命脈，發生衝突將受世界的制裁，要求中國審慎行動，切勿一錯再錯。

海巡署表示，中國宣布軍演，海巡署第一時間偵獲14艘海警船，侵擾台灣及馬祖、金門烏坵、東沙等外離島限制水域，海巡署立即調度14艘艦艇於各海域預置對應，以1對1方式併航監控，強勢驅離。在海巡嚴密監控下，所有航行台灣周邊的國、內外船舶均能安全通行，沒有受到騷擾威脅。

海巡署為避免中國海警船誤判情勢，海巡艦艇在對應中國海警船時，特別增加一段中、英文廣播如下：「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平，審慎行動！」

海巡署表示，中國無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周邊國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域的和平穩定；中國海警船則侵擾台灣限制水域，從其航行態樣分析，分明是「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」。

為破除中國海警的認知作戰，海巡署增加對海警船的廣播內容，並公布執法畫面，希望中國海警切勿一錯再錯，誤判國際局勢，共同維護台海的和平穩定與發展。