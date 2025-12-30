解放軍平潭射擊火箭彈至演習禁航區 海巡署監控無人傷
針對今天中國解放軍在平潭射擊PCH191火箭彈，海巡署指出，今早9時會同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，已掌握中共陸續發射7枚火箭彈分別落在1號及2號禁航區，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。
海巡署表示，全程緊盯中國海警船動態，確保海警船無法騷擾國內外航行船舶，對於違法進入我國水域的海警船，採1對1方式併航監控、強勢驅離。海巡署強調，中華民國水域，只有海巡擁有執法權，絕不容許中國海警僭越。
對於中國官媒宣稱封鎖台灣4座港口，海巡署澄清是不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽。海巡署會維護海上交通線，並配合交通部航港局四大措施，保護航行船隻安全。
海巡署譴責，中國無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周遭國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域和平穩定。這種不負責任的舉止，不是正義的力量，反而是麻煩的製造者。海巡署指出，不會升高衝突、也不會挑起爭端，但守護國家安全、維護民主自由的決心堅定不移。
