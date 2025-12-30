解放軍平潭射擊火箭彈至演習禁航區 海巡署監控無人傷

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
影像為澎湖隊連江艦於花嶼西北海域應對中國海警2204。記者廖炳棋／翻攝
影像為澎湖隊連江艦於花嶼西北海域應對中國海警2204。記者廖炳棋／翻攝

針對今天中國解放軍在平潭射擊PCH191火箭彈，海巡署指出，今早9時會同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，已掌握中共陸續發射7枚火箭彈分別落在1號及2號禁航區，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。

海巡署表示，全程緊盯中國海警船動態，確保海警船無法騷擾國內外航行船舶，對於違法進入我國水域的海警船，採1對1方式併航監控、強勢驅離。海巡署強調，中華民國水域，只有海巡擁有執法權，絕不容許中國海警僭越。

對於中國官媒宣稱封鎖台灣4座港口，海巡署澄清是不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽。海巡署會維護海上交通線，並配合交通部航港局四大措施，保護航行船隻安全。

海巡署譴責，中國無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周遭國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域和平穩定。這種不負責任的舉止，不是正義的力量，反而是麻煩的製造者。海巡署指出，不會升高衝突、也不會挑起爭端，但守護國家安全、維護民主自由的決心堅定不移。

中國「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

在中國運用武力升高區域緊張時，美國總統川普對此則淡然地表示：「習近平沒跟我說這件事，我一點都不擔心。」川普的回應有意淡化軍演造成的壓力。然而在去年（2024）的軍演後，台灣國內軍事和國際分析指出，中國採取讓軍事壓力常態化的「蟒蛇戰略」，正有意讓人習慣頻繁的軍演，進而鬆懈疏於防衛。

共軍公布台灣北部海域實彈射擊畫面 聲稱「全部命中」

中共解放軍東部戰區11時許公布今日上午，東部戰區陸軍部隊組織對台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊影片，聲稱「全部命中」...

共軍宣布：9時對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相...

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭國籍貨輪

環球時報報導，12月30日，中國海警繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。中國海警...

共軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

中共解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，...

陸媒：此次軍演共軍新型武器盡出 「某新型導彈」也參演

據澎湃新聞報導，這次中共圍台「正義使命-2025」演習，東部戰區的新型武器精銳盡出，中共火箭軍「某新型導彈」也參加演習。

