陸媒：此次軍演共軍新型武器盡出 「某新型導彈」也參演

據澎湃新聞報導，這次中共圍台「正義使命-2025」演習，東部戰區的新型武器精銳盡出，中共火箭軍「某新型導彈」也參加演習。

報導稱，這是近年來人民解放軍繼舉行「聯合利劍」「海峽雷霆」演習後，再次舉行圍台演習。針對這次「正義使命-2025」聯合演習的「看點」，大陸軍事專家張軍社表示，台軍近年來重視機動火力裝備發展，裝備了海馬斯火箭炮、雄風系列機動式岸艦導彈。這次演習打擊地面機動目標針對性很強，戰時海馬斯等機動目標很難逃脫解放軍的立體精準打擊。

報導透露，解放軍此次軍演，東風11導彈、東風15號導彈、殲20戰機、殲16戰機、殲-10C戰機、預警機、特種機運20飛機、陸軍遠箱火箭、兩棲攻擊艦編隊參演；海軍則有054A導彈護衛艦、052C驅逐艦、主炮射擊052D型驅逐艦、近防炮射擊055型驅逐艦、無人機、轟6K轟炸機，這只是大陸官方公開報導的部分參演武器。

張軍社表示，這次演習是對是對賴清德當局「以外謀獨」以及外部干涉勢力挑釁的一次嚴正警告和有力的遏制，將更加有效的捍衛國家主權和領土完整。

張軍社指出，此次軍演北部和南部兩個演習區域正好卡住宮古海峽和巴士海峽，是外部對內進行物資補給和外逃的重要航線。巴士海峽水深適合艦艇，尤其是潛艇出入，是一個重要通道。這次演習區域通過兵力立體布式體系封控，達到內部控外區的目的。

此外，解放軍海軍艦艇在台島以東實彈射擊。東部戰區海軍寶雞艦編隊、衢州艦編隊、太原艦編隊，分別為位於台島西南台島北部台島東部海空域，接續展開多型武器實彈射擊演練。以往在台島以東的艦艇編隊通常進行封控進逼等任務。