與台商座談 國台辦主任宋濤喊話反台獨和外來干涉

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦主任宋濤30日上午，在北京舉辦的「2025全國台協會長座談會」上發言。記者陳政錄／攝影
兩岸關係因共軍東部戰區環台軍演緊張之際，大陸國台辦主任宋濤30日上午在北京在台商座談，據國台辦發布的談話要點，宋濤喊話台商台胞堅持「一個中國原則」和「九二共識」，反對「台獨」分裂和外來干涉，把握兩岸融合發展新機遇，開創兩岸交流合作新局面，展現守護共同家園新擔當。

「2025全國台協會長座談會」今在北京舉行，宋濤和大陸國台辦副主任潘賢掌等，與近兩百名大陸各地台商協會代表座談，過程部分開放媒體採訪，期間宋濤發言時，媒體在約三分鐘後被要求離場，並未聽完全程。

據陸方會後發布的講話要點，宋濤說，大陸將持續完善惠及台胞台企的政策措施，支持大陸台商台企發展，歡迎更多台灣同胞來大陸投資興業。

在共軍東部戰區正在環台軍演的背景下，宋濤還說，希望台商台胞堅持「一個中國原則」和「九二共識」，反對「台獨」分裂和外來干涉，把握兩岸融合發展新機遇，開創兩岸交流合作新局面，展現守護共同家園新擔當。

除此之外，在對開放媒體的部分，宋濤提及中共四中全會召開、通過關於制定十五五規劃的建議，中央經濟工作會議部署了明年經濟工作，以及過去一年是兩岸關係砥礪前行的一年。他還談到中共總書記習近平在九三閱兵的講話、大陸設立台灣光復紀念日等。

宋濤還說，祖國大陸牢牢把握兩岸關係的主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展，堅持不懈推進祖國統一大業。

