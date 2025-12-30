快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」川普稱不擔心是這原因

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中共解放軍30日上午9時在福建省平潭對台灣北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊。法新社
中共解放軍30日上午9時在福建省平潭對台灣北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊。法新社

中國軍方宣布最新一波圍台軍演之際，美國總統川普回應「不擔心這件事」，並重申與中國國家主席習近平關係很好，「不認為他會做這件事」。彭博資訊報導指出，川普這項評論淡化中國對台灣日益增加的威脅，凸顯川普不希望破壞10月川習會談好的美中貿易休兵協議，而這樣的立場與中國一致。

川普29日在佛州記者會上被問到中共對台軍演時，他表示：「我和習近平主席的關係很好，他沒有告訴我有關這次軍演的任何事。我當然有看到相關情況，但他沒有告訴我任何事，而且我也不認為他真的會這麼做，完全沒有什麼讓我擔心的。」

中共解放軍東部戰區30日上午9時08分宣布，於9時00分對台灣北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊。

我國國防部30日表示，從29日上午6時起24小時內，偵獲90架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，持續在台海周邊活動。國防部另一項聲明指出，共軍這次針對北部目標的實彈射擊，落彈區散布在台灣24浬線周邊。

當日上午9時，法新社多名記者在中國距離台灣本島最近的福建省平潭目擊實彈射擊，並描述至少10枚火箭在短短數秒內接連發射，每一枚升空都發出巨響，聲浪在平潭各處迴盪，火箭則劃破天際飛越。還有遊客衝向面海的木製護欄，拿出手機拍攝射擊過程。

北京中國人民大學國際關係教授王義桅（Wang Yiwei）表示，這些演訓不太可能破壞美中緩和關係。他預期習近平與川普仍將照預定計畫，於4月會面，理想的話在2026年還會再見面幾次，包括在二十國集團（G20）峰會與亞太經濟合作（APEC）會議期間。

共軍 軍演

延伸閱讀

影／秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

影／川普認了！ 美國打擊委內瑞拉碼頭釀「大爆炸」疑現場畫面曝光

川普放話「打趴伊朗」！警告「不要浪費美國B-2轟炸機燃料」

川普回應中國對台軍演：習近平未告知、不擔心局勢

相關新聞

共軍公布台灣北部海域實彈射擊畫面 聲稱「全部命中」

中共解放軍東部戰區11時許公布今日上午，東部戰區陸軍部隊組織對台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊影片，聲稱「全部命中」...

共軍宣布：9時對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相...

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭國籍貨輪

環球時報報導，12月30日，中國海警繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。中國海警...

共軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

中共解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，...

陸媒：此次軍演共軍新型武器盡出 「某新型導彈」也參演

據澎湃新聞報導，這次中共圍台「正義使命-2025」演習，東部戰區的新型武器精銳盡出，中共火箭軍「某新型導彈」也參加演習。

環台軍演之際 宋濤與台商座談：牢握兩岸關係主導權

正值共軍東部戰區昨展開環台「正義使命-2025」演習，並於今天在台灣周邊實彈演習之際，大陸國台辦主任宋濤今日在北京與近2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。