大陸專家解讀圍台軍演特點：多部隊協同、立體封控

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
福建海警在台灣及其周邊包括附屬島嶼，縱深執法，而且形成了台島和附屬島嶼的一體管控，這也是新突破。（圖／截自央視新聞）
福建海警在台灣及其周邊包括附屬島嶼，縱深執法，而且形成了台島和附屬島嶼的一體管控，這也是新突破。（圖／截自央視新聞）

中共解放軍東部戰區29日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東等區域，開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習。 專家解讀此次演習有四個特點，包括多部隊協同、立體封控。

據央視新聞報導，大陸國防大學教授孟祥青介紹此次演習有四個特點：

一、實彈射擊，開局即打。孟祥青表示，過去的演習中，大陸也有實彈射擊，但實彈項目有的時候有，有的時候沒有，這是根據演習的不同要求進行的正常安排。但這次演習，解放軍在台島的北邊、東南和東部一氣呵成、快速展開布設。解放軍艦炮對海、對陸地模擬的移動目標進行實彈射擊是一個很大的亮點，突出反映解放軍「隨時能戰、隨時待戰、戰之必勝」，而且隨時可以「由訓轉戰」的強大能力和實力。

二、讓「台獨」分子跑不了，外部援助進不來。這次演習的主要主題是「立體封控」，各軍種包括海警都進行了對台島要港要域的「立體封控」，比如說在台島北部那兩個區域的劃設，就是要封控台島重要的基隆港，東南邊的「立體封控」就是要切斷高雄港及左營海空域，這是台灣最大的航線，等於對台獨要港、要域，包括重要軍事基地形成「關門打狗」之勢。拒止外部勢力干涉。

三、形成台灣和附屬島嶼「一體管控」。孟祥青表示，從昨天到今天，福建海警在台灣及其周邊包括附屬島嶼縱深執法，形成了台灣和附屬島嶼的「一體管控」，這也是新突破。

四、多部隊協同作戰。孟祥青說，此次演練解放軍各個部隊協同作戰，對海突擊、對陸打擊、反恐反潛，檢驗了解放軍實戰化的強大能力。

共軍 軍演

