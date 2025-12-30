日媒社論批中共軍演 主張應停止危險恫嚇

共軍昨天起在台灣周邊軍事演習，日本「讀賣新聞」今天的社論批評這場演習是「升高台灣海峽緊張局勢的暴行」，並認為「應該停止危險的恫嚇」。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

「讀賣新聞」今天的社論指出，中國針對日本首相高市早苗先前有關「台灣有事」的答詢，反彈力道增加，並已在台灣周邊展開大規模軍演。

這篇社論主張，「這是以日本首相等人的發言作為藉口，從事威脅地區穩定的行為，應該停止危險的恫嚇。」而且這次軍演的目的除了有警告之意之外，也「明顯意在牽制日本與美國等國」。

這篇社論回顧，2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，也引發中國政府不滿，且舉行大規模環台軍演。中方之後也接連以各種藉口，反覆舉行類似演習。而這次是繼今年4月之後，再度針對台灣舉行軍演。

中國先前指責高市的答辯為「對亞洲與世界和平構成嚴重風險」，並加強經濟施壓，包括呼籲中國公民避免赴日等。

本月上旬，日方主張中國軍機對日本自衛隊飛機照射雷達，這篇社論認為此舉是「挑釁行為升高。僅因不滿首相發言就動用軍事力量威嚇是在找碴，這也等同於自行證明，真正推高緊張局勢的正是中國」。

此外，中國也強烈不滿美國川普（Donald Trump）政府本月中旬批准新一輪總額逾111億美元的對台灣軍售案，並批評此舉「破壞台灣海峽的和平與穩定」。然而，社論指出，中國始終未否定以武力統一台灣的可能性，並一再施加軍事壓力，「反而讓地區局勢更加不穩定」。

這篇社論主張，「應當認識到，這種任性的行徑會引發日、美等相關國家的不信任，也更加凸顯中國在國際社會中的異樣行為」。

社論也提到若中國武力犯台，日本的西南群島也難倖免於危險，認為「日本與美國有必要合作，分析這次的演習內容，並提升自衛隊與駐日美軍的共同因應能力」。