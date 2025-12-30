快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

日媒社論批中共軍演 主張應停止危險恫嚇

中央社／ 東京30日綜合外電報導

共軍昨天起在台灣周邊軍事演習，日本「讀賣新聞」今天的社論批評這場演習是「升高台灣海峽緊張局勢的暴行」，並認為「應該停止危險的恫嚇」。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

「讀賣新聞」今天的社論指出，中國針對日本首相高市早苗先前有關「台灣有事」的答詢，反彈力道增加，並已在台灣周邊展開大規模軍演

這篇社論主張，「這是以日本首相等人的發言作為藉口，從事威脅地區穩定的行為，應該停止危險的恫嚇。」而且這次軍演的目的除了有警告之意之外，也「明顯意在牽制日本與美國等國」。

這篇社論回顧，2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，也引發中國政府不滿，且舉行大規模環台軍演。中方之後也接連以各種藉口，反覆舉行類似演習。而這次是繼今年4月之後，再度針對台灣舉行軍演。

中國先前指責高市的答辯為「對亞洲與世界和平構成嚴重風險」，並加強經濟施壓，包括呼籲中國公民避免赴日等。

本月上旬，日方主張中國軍機對日本自衛隊飛機照射雷達，這篇社論認為此舉是「挑釁行為升高。僅因不滿首相發言就動用軍事力量威嚇是在找碴，這也等同於自行證明，真正推高緊張局勢的正是中國」。

此外，中國也強烈不滿美國川普（Donald Trump）政府本月中旬批准新一輪總額逾111億美元的對台灣軍售案，並批評此舉「破壞台灣海峽的和平與穩定」。然而，社論指出，中國始終未否定以武力統一台灣的可能性，並一再施加軍事壓力，「反而讓地區局勢更加不穩定」。

這篇社論主張，「應當認識到，這種任性的行徑會引發日、美等相關國家的不信任，也更加凸顯中國在國際社會中的異樣行為」。

社論也提到若中國武力犯台，日本的西南群島也難倖免於危險，認為「日本與美國有必要合作，分析這次的演習內容，並提升自衛隊與駐日美軍的共同因應能力」。

共軍 軍演

延伸閱讀

IPAC強烈譴責共軍軍演 稱「積極為潛在衝突做準備」

影／共軍演國軍監控影像曝 電戰機、加油機、登陸艦無所遁形

卓揆會工商大老：政院經發會談均衡台灣 對照中共軍演極大諷刺

中共圍台軍演封鎖台灣空域　金門航班大亂、5千旅客受影響

相關新聞

共軍公布台灣北部海域實彈射擊畫面 聲稱「全部命中」

中共解放軍東部戰區11時許公布今日上午，東部戰區陸軍部隊組織對台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊影片，聲稱「全部命中」...

共軍宣布：9時對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相...

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭國籍貨輪

環球時報報導，12月30日，中國海警繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。中國海警...

共軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

中共解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，...

環台軍演之際 宋濤與台商座談：牢握兩岸關係主導權

正值共軍東部戰區昨展開環台「正義使命-2025」演習，並於今天在台灣周邊實彈演習之際，大陸國台辦主任宋濤今日在北京與近2...

共軍軍演嘉義F-16V空軍四聯隊起降頻率增？ 空軍基地：未升高戰備層級

中共解放軍東部戰區今起展開代號「正義使命2025」聯合演習，公告台灣周邊海空域實彈射擊，要求船隻航空器不得進入，在兩岸對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。