綠：中共封鎖式軍演 不會得到國際支持

中央社／ 台北30日電

中共無預警宣布對台軍演，不少國際航班受到影響。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，中共突然發布且針對其他國家地區，圍繞式、封鎖式的軍演，讓國際感受中共相當不友善，這樣的武力行為不會得到國際支持。

鍾佳濱上午在立法院受訪表示，正常國家的軍事演習是必要的，台灣也不例外。民航班機有固定班次，若遇上排定的軍演，都可以事先調整班次，但中共軍演卻是臨時發布，違反國際民航組織的要求和期待。

鍾佳濱說，任何國家以軍事演習強化國防安全，是必要的，但是針對其他國家地區用這種圍繞式、封鎖式的方式，且突然發布，中共的企圖昭然若揭，也讓國際感受這個國家相當不友善，這樣的武力行為不會得到國際支持。

行政院所提8年新台幣1.25兆元強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案，在今天中午立法院程序委員會可能第5度被封殺，在野黨表態「先幫軍人加薪再談」。鍾佳濱表示，眼前的問題不在於軍人待遇，而是面對對岸不斷提升、不斷挑釁、不斷封鎖的情況下，台灣要有足夠的軍備防衛自己的國家安全。

鍾佳濱說，黨團肯定國軍官兵對保衛國家的付出，也應該盡力維持、提升，讓軍人有合理待遇。過去幾年來，從前總統蔡英文到總統賴清德，對於國軍都非常重視，提升軍人待遇及充足軍備二合一，才能適度回應境外威脅，呼籲在野黨別再擋國防預算。

鍾佳濱強調，朝野不分政黨，在程序委員會不要再擋軍購預算、國防預算，尤其不要再擋能夠強化台灣國防的特別條例。

共軍 軍演

相關新聞

中國「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

在中國運用武力升高區域緊張時，美國總統川普對此則淡然地表示：「習近平沒跟我說這件事，我一點都不擔心。」川普的回應有意淡化軍演造成的壓力。然而在去年（2024）的軍演後，台灣國內軍事和國際分析指出，中國採取讓軍事壓力常態化的「蟒蛇戰略」，正有意讓人習慣頻繁的軍演，進而鬆懈疏於防衛。

共軍公布台灣北部海域實彈射擊畫面 聲稱「全部命中」

中共解放軍東部戰區11時許公布今日上午，東部戰區陸軍部隊組織對台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊影片，聲稱「全部命中」...

共軍宣布：9時對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相...

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭國籍貨輪

環球時報報導，12月30日，中國海警繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。中國海警...

共軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

中共解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，...

陸媒：此次軍演共軍新型武器盡出 「某新型導彈」也參演

據澎湃新聞報導，這次中共圍台「正義使命-2025」演習，東部戰區的新型武器精銳盡出，中共火箭軍「某新型導彈」也參加演習。

