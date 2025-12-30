快訊

IPAC強烈譴責共軍軍演 稱「積極為潛在衝突做準備」

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部歐洲司長黃鈞耀。記者黃義書／攝影。本報資料照片
解放軍發動「正義使命2025」環台軍演，外交部歐洲司司長黃鈞耀在例行記者會指出，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）強烈譴責中國人民解放軍近期舉行的環台軍演；這類軍事行動絕非「常態」，種種跡象顯示，中國共產黨正企圖將武力恐嚇常態化，並積極為潛在衝突做準備。

黃鈞耀引述IPAC聲明表示，呼籲各國政府採取緊急且一致的行動。民主國家不應僅止於口頭反對片面改變現狀，更必須制定共同的威懾計畫，以提高侵略者的代價、加強集體防備能力，並明確表態：任何進一步的挑釁行動，都將面臨國際社會協同且堅決的回應。

針對美國總統川普演稱不擔心中國軍演，外交部公眾外交協調會副執行長陳怡君表示，維持台海和平穩定已經是國際社會高度共識，也符合各方重要利益。中國近期仍在印太區域周邊海空域接連透過演習合軍機艦侵擾，實施各種軍事威脅和灰帶襲擾，充分顯示中國不但無益維持全球和區域的和平穩定，還不斷挑戰聯合國憲章有關不得使用威脅和武力的原則，持續破壞國際秩序和區域現狀。

陳怡君指出，台灣作為國際社會和印太地區的負責任成員，將持續呼籲並且繼續和理念相近國家合作維持區域和平穩定與繁榮發展，事實上，台灣向來與理念相近國家保持密切聯繫，特別是美日歐盟和G7成員國，我國政府跟各方溝通管道都十分通暢。

共軍 軍演

相關新聞

中國「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

在中國運用武力升高區域緊張時，美國總統川普對此則淡然地表示：「習近平沒跟我說這件事，我一點都不擔心。」川普的回應有意淡化軍演造成的壓力。然而在去年（2024）的軍演後，台灣國內軍事和國際分析指出，中國採取讓軍事壓力常態化的「蟒蛇戰略」，正有意讓人習慣頻繁的軍演，進而鬆懈疏於防衛。

共軍公布台灣北部海域實彈射擊畫面 聲稱「全部命中」

中共解放軍東部戰區11時許公布今日上午，東部戰區陸軍部隊組織對台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊影片，聲稱「全部命中」...

共軍宣布：9時對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相...

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭國籍貨輪

環球時報報導，12月30日，中國海警繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。中國海警...

共軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

中共解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，...

陸媒：此次軍演共軍新型武器盡出 「某新型導彈」也參演

據澎湃新聞報導，這次中共圍台「正義使命-2025」演習，東部戰區的新型武器精銳盡出，中共火箭軍「某新型導彈」也參加演習。

