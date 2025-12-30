共軍遠程火箭對北部實彈射擊24浬目標區 顧立雄全程掌握

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄率副部長徐斯儉、參謀總長梅家樹等國軍重要幹部，於聯合作戰指揮中心全程掌握共軍對台軍演狀況。圖／國防部提供
國防部長顧立雄率副部長徐斯儉、參謀總長梅家樹等國軍重要幹部，於聯合作戰指揮中心全程掌握共軍對台軍演狀況。圖／國防部提供

共軍東部戰區宣布「正義使命2025」軍演，國防部表示，從上午開始，福建地區共軍遠火部隊，針對北部進行實彈射擊，落彈區散步在我24浬線周邊。國防部長顧立雄及重要幹部於聯合作戰指揮中心全程掌握狀況。顧立雄表示，國軍將依「不升高衝突、不挑起爭端」指導，沉著冷靜應對。

國防部表示，從上午9時起，共軍福建地區遠程火箭砲兵部隊，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊。國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。

國防部長顧立雄表示，共軍高度挑釁的冒進行為，不但嚴重破壞區域和平穩定；也對往來的運輸船隻、貿易活動、飛行航線，形成重大安全危害與干擾。國軍將依賴清德總統「不升高衝突、不挑起爭端」指導，沉著冷靜應對，堅定守護我們國家安全與民主自由。　

國防部說明，共軍實彈射擊期間，顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心，全程掌握，並了解我偵照、雷情、防空等相關部隊戰備狀況。對於各級行動迅捷、有條不紊的應處措施，表達高度肯定。　

顧立雄指出，共軍東部戰區昨日起動員其陸、海、空軍及火箭軍兵力，實施針對性實彈軍演，範圍涵蓋台灣週邊海空域。此種無視國際規範，逕以軍事手段恫嚇威脅的手法，顯然是意圖以複合式軍事、非軍事手段，達到認知作戰、消耗我戰力的目標；並透過分化團結的方式，在台灣社會製造對立與矛盾。　

顧立雄勉勵全軍官兵，身為國防安全的守護者，現在正是大家全力承擔責任的時刻。希望各級持續針對敵情威脅，完善各項應對行動；同時展開全面性的戰略傳播，適切向國人說明相關情勢、完善認知攻防。

