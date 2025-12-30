快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

後備中心社群出現稱讚共軍言論 後指部：已移出群組

中央社／ 台北30日電

中共對台軍演，升高區域情勢，內湖後備軍人輔導中心Line群組卻出現稱讚共軍言論。後備指揮部今天表示，後備幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力重要任務，應嚴守行政中立原則，目前已將人員移出群組。

國防部全民防衛動員署後備指揮部上午發布新聞稿表示，兩名非現任輔導幹部在Line群組轉傳不當貼文，引發爭議。對於其發表的內容，後指部予以指正，將人員移出群組，並要求所屬群組清查，移出非輔導幹部成員，以避免類案。

後指部強調，後備輔導幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力重要任務，相關人員不論職務或身分均應恪遵法令，堅守國家忠誠，並嚴守行政中立原則。任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任之言行，均非後備體系所容許。

後指部重申，將持續強化後備體系人員管理、教育訓練與督管機制，確保制度運作純正、紀律嚴明，並在依法行政前提下，凝聚全民防衛共識，共同維護國家安全與社會穩定。

共軍 軍演

延伸閱讀

共軍宣布：9時對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊

共軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

共軍軍演嘉義F-16V空軍四聯隊起降頻率增？ 空軍基地：未升高戰備層級

共軍8時起台灣周邊組織實彈射擊 逾800架國際航班受影響

相關新聞

共軍公布台灣北部海域實彈射擊畫面 聲稱「全部命中」

中共解放軍東部戰區11時許公布今日上午，東部戰區陸軍部隊組織對台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊影片，聲稱「全部命中」...

共軍宣布：9時對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相...

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭國籍貨輪

環球時報報導，12月30日，中國海警繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。中國海警...

共軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

中共解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，...

環台軍演之際 宋濤與台商座談：牢握兩岸關係主導權

正值共軍東部戰區昨展開環台「正義使命-2025」演習，並於今天在台灣周邊實彈演習之際，大陸國台辦主任宋濤今日在北京與近2...

共軍軍演嘉義F-16V空軍四聯隊起降頻率增？ 空軍基地：未升高戰備層級

中共解放軍東部戰區今起展開代號「正義使命2025」聯合演習，公告台灣周邊海空域實彈射擊，要求船隻航空器不得進入，在兩岸對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。