後備中心社群出現稱讚共軍言論 後指部：已移出群組
中共對台軍演，升高區域情勢，內湖後備軍人輔導中心Line群組卻出現稱讚共軍言論。後備指揮部今天表示，後備幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力重要任務，應嚴守行政中立原則，目前已將人員移出群組。
國防部全民防衛動員署後備指揮部上午發布新聞稿表示，兩名非現任輔導幹部在Line群組轉傳不當貼文，引發爭議。對於其發表的內容，後指部予以指正，將人員移出群組，並要求所屬群組清查，移出非輔導幹部成員，以避免類案。
後指部強調，後備輔導幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力重要任務，相關人員不論職務或身分均應恪遵法令，堅守國家忠誠，並嚴守行政中立原則。任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任之言行，均非後備體系所容許。
後指部重申，將持續強化後備體系人員管理、教育訓練與督管機制，確保制度運作純正、紀律嚴明，並在依法行政前提下，凝聚全民防衛共識，共同維護國家安全與社會穩定。
