影／共軍演國軍監控影像曝 電戰機、加油機、登陸艦無所遁形
中共東部戰區宣布發動「正義使命2025」對台軍演，國防部今日上午公布「鎮定以對，從容自若」，其中穿插呈現國軍機艦監控共軍運油20空中加油機、殲16D電戰機、殲16、殲10戰機以及綜合登陸艦「龍虎山號」等畫面。
在國軍釋出畫面中，包括國軍P-3C反潛機監控共軍131號驅逐艦太原艦，IDF與F-16戰機以影像及狙擊手莢艙監控共軍殲16、殲16D、殲10、空警500A及運油20等機種的畫面。
同時也公布國軍各型主力作戰艦監控共軍軍艦、海警船的畫面。其中也包括共軍編號980的071型綜合登陸艦「龍虎山號」。
國防部在影片中宣示「威脅升高，我們要更穩；料敵從寬，完整掌握」，同時也強調會用行動守住自由，用整備守住安全，「堅定守住每一天的日常。」
