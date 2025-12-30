快訊

影／共軍演國軍監控影像曝 電戰機、加油機、登陸艦無所遁形

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中共東部戰區宣布發動「正義使命2025」對台軍演，國防部公布「鎮定以對，從容自若」，其中穿插呈現國軍機艦監控共軍運油20空中加油機、殲16D電戰機、殲16、殲10戰機以及綜合登陸艦「龍虎山號」等畫面。圖為F-16監控空警500A預警機。圖／國防部發言人Youtube影音頻道
中共東部戰區宣布發動「正義使命2025」對台軍演，國防部今日上午公布「鎮定以對，從容自若」，其中穿插呈現國軍機艦監控共軍運油20空中加油機、殲16D電戰機、殲16、殲10戰機以及綜合登陸艦「龍虎山號」等畫面。

在國軍釋出畫面中，包括國軍P-3C反潛機監控共軍131號驅逐艦太原艦，IDF與F-16戰機以影像及狙擊手莢艙監控共軍殲16、殲16D、殲10、空警500A及運油20等機種的畫面。

同時也公布國軍各型主力作戰艦監控共軍軍艦、海警船的畫面。其中也包括共軍編號980的071型綜合登陸艦「龍虎山號」。

國防部在影片中宣示「威脅升高，我們要更穩；料敵從寬，完整掌握」，同時也強調會用行動守住自由，用整備守住安全，「堅定守住每一天的日常。」

相關新聞

共軍公布台灣北部海域實彈射擊畫面 聲稱「全部命中」

中共解放軍東部戰區11時許公布今日上午，東部戰區陸軍部隊組織對台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊影片，聲稱「全部命中」...

共軍宣布：9時對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相...

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭國籍貨輪

環球時報報導，12月30日，中國海警繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。中國海警...

共軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

中共解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，...

環台軍演之際 宋濤與台商座談：牢握兩岸關係主導權

正值共軍東部戰區昨展開環台「正義使命-2025」演習，並於今天在台灣周邊實彈演習之際，大陸國台辦主任宋濤今日在北京與近2...

共軍軍演嘉義F-16V空軍四聯隊起降頻率增？ 空軍基地：未升高戰備層級

中共解放軍東部戰區今起展開代號「正義使命2025」聯合演習，公告台灣周邊海空域實彈射擊，要求船隻航空器不得進入，在兩岸對...

