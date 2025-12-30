網傳中共無人機俯拍台北101 國防部：典型認知戰

中共對台軍演，中國媒體散播台北市景照片，宣稱由共軍無人機拍攝、俯瞰台北101。國防部今天強調此為「典型認知戰」，呼籲民眾勿受操弄，且大型無人機也無逾越24浬，國軍將持續監控。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

中共對台軍演也輔以認知作戰，中國媒體散播一張台北市景照片，並指稱此張照片是由共軍無人機俯瞰台北101所拍攝，引起民眾討論。

國防部上午在官方臉書限時動態、Threads社群貼文強調，此為「典型認知戰」，呼籲民眾勿受操弄。且中共大型無人機並無逾越24浬，國軍持續日以繼夜、持續監控，也歡迎對攝影、後製有興趣者一起判讀影像。