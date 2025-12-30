中共對台軍演 台電：今早天然氣船順利進港

中共昨天宣布對台軍演，台電董事長曾文生今天表示，中國軍演並非第一次，今天早上天然氣船順利進港，近來備轉容量率皆超過10%，將密切觀察軍演後續狀況，並持續加強能源儲備。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

曾文生今天出席「電力未來式-114年台電綜合研究所研究試驗成果展」開幕儀式，他會前受訪表示，中國軍演並非第一次，今天早上天然氣船都有順利進港，因應相關狀況，相關儲備工作都有在進行，而現在是冬天，最近備轉容量率都有超過10%，密切觀察軍演後續狀況，在能源儲備上也會繼續努力加強。

台電發言人黃美蓮接受媒體訪問表示，燃煤部分，台電燃煤安全存量天數高於法定規範，至於天然氣，會積極與中油聯繫，確保能源儲備與電力供應無虞。她補充，目前燃煤法定天數是30天，台電都會維持高於30天，最高可達40天。

媒體詢問，若軍演拉長到1週以上，台電能源儲備量、電力配置應對。黃美蓮說，台電會依照相關法規要求與實際狀況因應，同時滾動檢討。