中共圍台軍演封鎖台灣空域　金門航班大亂、5千旅客受影響

立榮航空表示，因空域管制，今日本島飛往馬祖的航班全面取消；金門航線則在今晚6時前全數取消，另有6班次延後起飛。華信航空也同步公告，今日金門航線晚間6時前航班全數取消，馬祖則是全日停飛。

航班取消讓金門航空站一早顯得格外冷清，但仍陸續有旅客前往機場登記候補，希望能搭上晚間有限的航班返台。據了解，至上午9時左右，已有超過300多人完成候補登記。

有旅客無奈表示，班機臨時被取消，原本安排好的行程全被打亂，「現在只能等候補，這麼多人等候補，不知道什麼時候才能回家」。也有民眾評估晚間僅剩少數航班，認為補到位的機會不高，乾脆選擇多留金門一天，再另行安排行程。