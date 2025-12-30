聽新聞
0:00 / 0:00
中共圍台軍演封鎖台灣空域 金門航班大亂、5千旅客受影響
立榮航空表示，因空域管制，今日本島飛往馬祖的航班全面取消；金門航線則在今晚6時前全數取消，另有6班次延後起飛。華信航空也同步公告，今日金門航線晚間6時前航班全數取消，馬祖則是全日停飛。
航班取消讓金門航空站一早顯得格外冷清，但仍陸續有旅客前往機場登記候補，希望能搭上晚間有限的航班返台。據了解，至上午9時左右，已有超過300多人完成候補登記。
有旅客無奈表示，班機臨時被取消，原本安排好的行程全被打亂，「現在只能等候補，這麼多人等候補，不知道什麼時候才能回家」。也有民眾評估晚間僅剩少數航班，認為補到位的機會不高，乾脆選擇多留金門一天，再另行安排行程。
金門航空站指出，12月30日受中共軍演影響，取消來回航班共60架次，延誤來回航班22架次，另臨時加開來回8架次，預估影響旅客來回人數約5千人次。航空站也呼籲旅客隨時留意航空公司最新公告，並配合現場人員引導，以降低不便。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言