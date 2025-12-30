快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

聽新聞
0:00 / 0:00

中共軍演海巡署驅離大陸海警船 蔡、賴前後任總統留言感謝鼓勵

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
海巡署艦艇（左）對峙中國海警船（右）。記者廖炳棋／翻攝
海巡署艦艇（左）對峙中國海警船（右）。記者廖炳棋／翻攝

中國人民解放軍東部戰區昨天發布實施聯合軍演，海巡署在第一時間偵獲14艘海警船，侵擾台灣周邊水域、馬祖、金門烏坵及東沙等外離島限制水域線附近，其中有海警船曾進入台灣本島3海里內，遭海巡署宜蘭艦驅離。

海巡署指出，中國海警船昨天進入我方北部及東部水域，北部海域部分為1302及1303，由宜蘭艦及10061艇對應，海警船最近有進入到線內3海里，但被宜蘭艦及海巡艦艇驅離，目前台灣周遭所有中國海警船，都被驅離在我方禁限制水域外，但中國海警船仍緊貼24海里線航行，海巡艦艇密切監控因應。

中國海警船現身台灣海域，海巡署立即調度14艘艦艇，在各海域預置對應，以1對1方式併航監控，強勢驅離，並派遣待命艦艇支援，同步成立應變中心，協同國防部對應監控，在海巡嚴密監控下，所有航行我國周邊的國內外船隻都能安全通行，沒有受到騷擾威脅。

海巡署Threads官方帳號，昨天貼文表示已派出艦艇，1對1併航監控中國海警船動靜，並說明海巡署的應對措施，前總統蔡英文及賴清德總統在貼文底下留言，感謝海巡署的堅守崗位守護海疆，並請國人支持鼓勵海巡兄弟姊妹。

海巡署表示，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對印太地區的和平穩定造成衝擊，這次中國軍演對台灣海域的船舶航行安全及漁民生命安全影響甚鉅，海巡署全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。

前總統蔡英文及賴清德總統在海巡署官方threads帳號貼文底下留言，感謝海巡署的堅守崗位守護海疆。記者廖炳棋／翻攝
前總統蔡英文及賴清德總統在海巡署官方threads帳號貼文底下留言，感謝海巡署的堅守崗位守護海疆。記者廖炳棋／翻攝
海巡署艦艇（左）對峙中國海警船（右）。記者廖炳棋／翻攝
海巡署艦艇（左）對峙中國海警船（右）。記者廖炳棋／翻攝
海巡署及海軍艦艇，對峙監控中國護衛艦。記者廖炳棋／翻攝
海巡署及海軍艦艇，對峙監控中國護衛艦。記者廖炳棋／翻攝

共軍 軍演

延伸閱讀

中共軍演圍台花蓮漁港飛彈戒備 漁會憂影響捕魚收入盼政府補貼

中共軍演封鎖台海周邊 金門漁會發公告籲勿越界、漁民照常出海

中共環台軍演 盧秀燕：強烈反對、嚴厲譴責

中共軍演前一日 130架次共機擾台 90架次越海峽中線

相關新聞

共軍公布台灣北部海域實彈射擊畫面 聲稱「全部命中」

中共解放軍東部戰區11時許公布今日上午，東部戰區陸軍部隊組織對台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊影片，聲稱「全部命中」...

共軍宣布：9時對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相...

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭國籍貨輪

環球時報報導，12月30日，中國海警繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。中國海警...

共軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

中共解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，...

環台軍演之際 宋濤與台商座談：牢握兩岸關係主導權

正值共軍東部戰區昨展開環台「正義使命-2025」演習，並於今天在台灣周邊實彈演習之際，大陸國台辦主任宋濤今日在北京與近2...

共軍軍演嘉義F-16V空軍四聯隊起降頻率增？ 空軍基地：未升高戰備層級

中共解放軍東部戰區今起展開代號「正義使命2025」聯合演習，公告台灣周邊海空域實彈射擊，要求船隻航空器不得進入，在兩岸對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。