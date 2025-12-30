聽新聞
中共軍演海巡署驅離大陸海警船 蔡、賴前後任總統留言感謝鼓勵
中國人民解放軍東部戰區昨天發布實施聯合軍演，海巡署在第一時間偵獲14艘海警船，侵擾台灣周邊水域、馬祖、金門烏坵及東沙等外離島限制水域線附近，其中有海警船曾進入台灣本島3海里內，遭海巡署宜蘭艦驅離。
海巡署指出，中國海警船昨天進入我方北部及東部水域，北部海域部分為1302及1303，由宜蘭艦及10061艇對應，海警船最近有進入到線內3海里，但被宜蘭艦及海巡艦艇驅離，目前台灣周遭所有中國海警船，都被驅離在我方禁限制水域外，但中國海警船仍緊貼24海里線航行，海巡艦艇密切監控因應。
中國海警船現身台灣海域，海巡署立即調度14艘艦艇，在各海域預置對應，以1對1方式併航監控，強勢驅離，並派遣待命艦艇支援，同步成立應變中心，協同國防部對應監控，在海巡嚴密監控下，所有航行我國周邊的國內外船隻都能安全通行，沒有受到騷擾威脅。
海巡署Threads官方帳號，昨天貼文表示已派出艦艇，1對1併航監控中國海警船動靜，並說明海巡署的應對措施，前總統蔡英文及賴清德總統在貼文底下留言，感謝海巡署的堅守崗位守護海疆，並請國人支持鼓勵海巡兄弟姊妹。
海巡署表示，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對印太地區的和平穩定造成衝擊，這次中國軍演對台灣海域的船舶航行安全及漁民生命安全影響甚鉅，海巡署全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。
