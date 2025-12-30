中共圍台軍演 賴總統指示不升高衝突、卓揆提「均衡」對比

中共解放軍東部戰區30日8時至18時，將在公告的海域和空域，進行軍演及實彈射擊。對此，賴清德總統表示，請國人放心，政府會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。行政院長卓榮泰說，中共軍演對比經發會討論「均衡」，對國際是強烈對比，對陸方則是極大諷刺。

賴總統在臉書表示，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。然而，中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。

賴總統說，特別感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，以高度專業與使命感，在海防與領空的最前線，沉著應對各項威脅。因為有他們日以繼夜的守護，國人才能如常生活、安心前行。

他強調，請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全。

賴總統指出，政府會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。再次為第一線的英雄加油，共同捍衛國家的主權與自由。

卓榮泰於經發會致詞表示，此刻中共正在台灣四周，對台灣海域、空域進行軍演，而大家在這裡討論的是台灣的「均衡」，這對國際社會來講是強烈的對比，對中國大陸當局是極大的諷刺。顧問們今天在這裡聚會，傳遞很明顯的訊息：這個會議才是對和平的示範、對安定的保障。

卓榮泰呼籲全體國人，此時此刻務必冷靜沉著，而且安定。政府對所有的狀況都有萬全的因應準備，而國家、政府存在的目的，也就在於國家的安全跟社會的安定，進而能夠建設國家。建設不分黨派、不分藍綠，唯有團結才沒有敵人，唯有往前走，國家才會一直進步。

卓榮泰指出，現在整個國家跟政府最重要的是，對外爭取合作，對內團結國人。只有在這樣的目的跟方向下，才能跟國人展現，政府所有施政作為都是以國人、人民為意念。

他再度誠懇表達，希望明年度中央政府總預算在立法院要儘速地審議通過，才能有足夠的實力跟國家的財政分布，能夠建設跟發展，也才真正能夠均衡台灣。

他提到，也籲請國會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別預算，才能提升國防，也才能達到賴總統希望的，「讓軍工產業成為另一個護國群山」的新國家未來經濟發展目標。