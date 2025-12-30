中共圍台軍演 賴總統指示不升高衝突、卓揆提「均衡」對比

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

中共解放軍東部戰區30日8時至18時，將在公告的海域和空域，進行軍演及實彈射擊。對此，賴清德總統表示，請國人放心，政府會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。行政院長卓榮泰說，中共軍演對比經發會討論「均衡」，對國際是強烈對比，對陸方則是極大諷刺。

賴總統在臉書表示，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。然而，中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。

賴總統說，特別感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，以高度專業與使命感，在海防與領空的最前線，沉著應對各項威脅。因為有他們日以繼夜的守護，國人才能如常生活、安心前行。

他強調，請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全。

賴總統指出，政府會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。再次為第一線的英雄加油，共同捍衛國家的主權與自由。

卓榮泰於經發會致詞表示，此刻中共正在台灣四周，對台灣海域、空域進行軍演，而大家在這裡討論的是台灣的「均衡」，這對國際社會來講是強烈的對比，對中國大陸當局是極大的諷刺。顧問們今天在這裡聚會，傳遞很明顯的訊息：這個會議才是對和平的示範、對安定的保障。

卓榮泰呼籲全體國人，此時此刻務必冷靜沉著，而且安定。政府對所有的狀況都有萬全的因應準備，而國家、政府存在的目的，也就在於國家的安全跟社會的安定，進而能夠建設國家。建設不分黨派、不分藍綠，唯有團結才沒有敵人，唯有往前走，國家才會一直進步。

卓榮泰指出，現在整個國家跟政府最重要的是，對外爭取合作，對內團結國人。只有在這樣的目的跟方向下，才能跟國人展現，政府所有施政作為都是以國人、人民為意念。

他再度誠懇表達，希望明年度中央政府總預算在立法院要儘速地審議通過，才能有足夠的實力跟國家的財政分布，能夠建設跟發展，也才真正能夠均衡台灣。

他提到，也籲請國會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別預算，才能提升國防，也才能達到賴總統希望的，「讓軍工產業成為另一個護國群山」的新國家未來經濟發展目標。

相關新聞

共軍公布台灣北部海域實彈射擊畫面 聲稱「全部命中」

中共解放軍東部戰區11時許公布今日上午，東部戰區陸軍部隊組織對台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊影片，聲稱「全部命中」...

共軍宣布：9時對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相...

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭國籍貨輪

環球時報報導，12月30日，中國海警繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。中國海警...

共軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

中共解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，...

環台軍演之際 宋濤與台商座談：牢握兩岸關係主導權

正值共軍東部戰區昨展開環台「正義使命-2025」演習，並於今天在台灣周邊實彈演習之際，大陸國台辦主任宋濤今日在北京與近2...

共軍軍演嘉義F-16V空軍四聯隊起降頻率增？ 空軍基地：未升高戰備層級

中共解放軍東部戰區今起展開代號「正義使命2025」聯合演習，公告台灣周邊海空域實彈射擊，要求船隻航空器不得進入，在兩岸對...

