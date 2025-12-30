影／中共軍演台南蘆竹溝漁港捕魚作業如昔 漁民：麥擱亂！

中共在台海周遭持續軍演引發外界高度關注，台南北門蘆竹溝漁港上午漁民出海作業如常，養殖戶忙收成牡蠣，作息不受影響，也有人乾脆暫時休息「避風頭」，漁民更抨擊中共這樣蠻橫鴨霸，只會讓台灣人民更反感。

駕著膠筏滿載著一籃籃牡蠣剛入港的近70歲養殖戶忙著卸貨，記者詢問中共軍演衝擊，他說，漁民作業大都侷限在近海不到10海浬，甚至更近，也因此影響不大，只是多少有股壓力在，「阿共仔動輒來亂，奇檬子（感覺）很差，麥擱亂啊！」