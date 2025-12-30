陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭國籍貨輪

環球時報報導，12月30日，中國海警繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。中國海警局並與環球時報共同發布「扼喉」宣布海報，呈現中國海警出動艦艇編隊及直升機，對台灣周邊關鍵航路實施立體封控。其中在台灣東部，中國海警艦船對載有海馬斯火箭炮的長榮貨輪實施攔截，中國海警執法員則從直升機上以索降的形式登船實施查證和查扣。

報導稱，解放軍東部戰區12月29日發布的軍事演習主題海報《正義之盾 破限除妄》，也出現貨輪裝載海馬斯火箭炮的場景。環球時報指出，無論是軍事演習還是海警執法巡查行動中，將貨輪作為反制的對象背後有其深意。

環球時報表示，據台灣媒體先前報導，此前，台灣曾用民用貨輪運輸採購美制M1A2T坦克。環球時報獲取的獨家衛星影像也顯示，2024年11月和2025年7月，台灣兩次分別採用長榮海運公司的EVER MILD貨輪和陽明海運集團的YM eternity貨輪運輸美製坦克。

大陸軍事科學院研究員王文娟接受環球時報採訪時表示，如果台獨勢力破壞兩岸和平，引發兩岸軍事衝突，並採用民用船隻運輸武器裝備，可將承擔軍火運輸任務的貨輪視同軍事目標，中國海警可實施攔截查扣、臨檢拿捕，甚至武力手段。王文娟強調，中國海警在中國管轄海域內具有執法權。