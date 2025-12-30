快訊

環台軍演之際 宋濤與台商座談：牢握兩岸關係主導權

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦主任宋濤表示，牢牢把握兩岸關係的主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展，堅持不懈推進祖國統一大業。大陸記者陳政錄／攝影
大陸國台辦主任宋濤表示，牢牢把握兩岸關係的主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展，堅持不懈推進祖國統一大業。大陸記者陳政錄／攝影

正值共軍東部戰區昨展開環台「正義使命-2025」演習，並於今天在台灣周邊實彈演習之際，大陸國台辦主任宋濤今日在北京與近200名各地台商協會會長座談。宋濤說，祖國大陸牢牢把握兩岸關係的主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展，堅持不懈推進祖國統一大業。

大陸今在北京舉辦「2025全國台協會長座談會」，陸方包括國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌，國台辦經濟局長彭慶恩、新聞局長陳斌華等出席，上午座談會安排大陸全國台協會長李政宏和各地台協會長做報告，宋濤發表講話，全天還有各項分組會議舉行，近200名來自北京、深圳、上海、江蘇、河南等多地台商出席。

儘管共軍正對台軍演，但本次座談主軸以經濟、兩岸融合發展為主，宋濤發言時首先提及中共四中全會召開、通過關於制定十五五規劃的建議，中央經濟工作會議部署了明年經濟工作等。

他也提到，過去一年是兩岸關係砥礪前行的一年，中共總書記習近平在九三閱兵的講話極大激發包括台灣同胞在內的全體中華兒女的民族精神和民族力量，大陸全國人大常委會審議通過設立台灣光復紀念日，激勵兩岸同胞為祖國統一民族復興共同奮鬥。

宋濤強調，祖國大陸牢牢把握兩岸關係的主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展，堅持不懈推進祖國統一大業。

他認為，台灣同胞來祖國大陸參訪交流更加便利，投資興業更有保障，融合發展動力更加強勁。兩岸一家親、共圓中國夢的理念深入人心，要和平、要發展、要交流、要合作的民意更加穩固。

宋濤說，過去的一年也是兩岸經濟合作開拓進取的一年，祖國大陸不斷完善惠及台胞台企的政策措施，幫助大陸台資企業抵御外部的風險挑戰，化危為機，創新發展。大陸台資經濟發展穩中有進，兩岸產業鏈供應鏈合作的趨勢良好。

他還談到，大陸全國台企聯和各地台協堅持「一個中國原則」和「九二共識」，反對「台獨」分裂和外來干涉，用心用情服務會員企業和在地的台商、台胞台青，幫助大家投身祖國大陸的經濟建設。

正值共軍對台軍演，一面與台商座談操作「兩手策略」之際，本次座談會開放台灣駐北京媒體和大陸媒體有限度採訪，宋濤發言時，僅開放約三分鐘就請媒體離開現場，若有完整發言料將待大陸官媒發布，台商也不願主動對軍演發表看法。

明年大陸全國台企聯將迎來換屆，李政宏在報告時說，接下來半年，台企聯將推動換屆選舉工作有序的進行，和積極組織參與各式多樣的兩岸經貿交流活動。面對複雜嚴峻的台海情勢，台企聯將繼續發揮積極的作用，為維護台海和平穩定貢獻力量。

「2025全國台協會長座談會」今天在北京召開。記者陳政錄／攝影
「2025全國台協會長座談會」今天在北京召開。記者陳政錄／攝影
「2025全國台協會長座談會」今天在北京召開，大陸國台辦主任宋濤（中）、副主任潘賢掌（右）、經濟局長彭慶恩等出席。記者陳政錄／攝影
「2025全國台協會長座談會」今天在北京召開，大陸國台辦主任宋濤（中）、副主任潘賢掌（右）、經濟局長彭慶恩等出席。記者陳政錄／攝影
「2025全國台協會長座談會」今天在北京召開，按照座次安排，有近兩百名台商出席。記者陳政錄／攝影
「2025全國台協會長座談會」今天在北京召開，按照座次安排，有近兩百名台商出席。記者陳政錄／攝影

