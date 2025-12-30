中共軍演封鎖台海周邊 金門漁會發公告籲勿越界、漁民照常出海
中共解放軍東部戰區昨日起展開「正義使命－2025」圍台軍演，今日在台灣周邊5個海域和空域進行實彈射擊，其公告的演訓區幾乎將台灣全面封鎖。軍演消息傳出後，金門地區高度關注，金門區漁會昨晚緊急發布公告，提醒漁民避開相關演習海域，確保作業安全。
金門區漁會指出，因應中共軍演，為保障漁民人身與財產安全，特別提醒漁友兩點注意事項，包括大陸軍演期間切勿超出禁限制水域作業，以免遭大陸海警登檢；若船舶不幸遭海警登檢，請立即撥打海巡署報案專線118通報求助。
金門區漁會理事長陳水義表示，金門漁民長期面對周邊軍演情勢，已相對習以為常，大家都不會太緊張，雖然軍演規模擴大，但多數漁民仍選擇在近海作業，不會冒險前往較遠海域。他強調，捕魚是漁民賴以維生的工作，「不管情勢怎麼變，生計還是要顧」，大家都會在安全前提下審慎因應。
據了解，今晨約5時至10時之間，仍有60多艘大小漁船照常出海捕魚與釣魚，海面作業情況與平日差異不大。有漁民私下表示，目前海面看來一如往常，但仍會隨時留意軍演動態與相關通報，避免誤闖演訓區域，確保自身安全。
