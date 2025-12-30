中共軍演封鎖台海周邊 金門漁會發公告籲勿越界、漁民照常出海

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中共解放軍東部戰區展開圍台軍演，金門區漁會昨晚緊急發布公告，提醒漁民避開相關演習海域，確保作業安全。。記者蔡家蓁／翻攝
中共解放軍東部戰區昨日起展開「正義使命－2025」圍台軍演，今日在台灣周邊5個海域和空域進行實彈射擊，其公告的演訓區幾乎將台灣全面封鎖。軍演消息傳出後，金門地區高度關注，金門區漁會昨晚緊急發布公告，提醒漁民避開相關演習海域，確保作業安全。

金門區漁會指出，因應中共軍演，為保障漁民人身與財產安全，特別提醒漁友兩點注意事項，包括大陸軍演期間切勿超出禁限制水域作業，以免遭大陸海警登檢；若船舶不幸遭海警登檢，請立即撥打海巡署報案專線118通報求助。

金門區漁會理事長陳水義表示，金門漁民長期面對周邊軍演情勢，已相對習以為常，大家都不會太緊張，雖然軍演規模擴大，但多數漁民仍選擇在近海作業，不會冒險前往較遠海域。他強調，捕魚是漁民賴以維生的工作，「不管情勢怎麼變，生計還是要顧」，大家都會在安全前提下審慎因應。

據了解，今晨約5時至10時之間，仍有60多艘大小漁船照常出海捕魚與釣魚，海面作業情況與平日差異不大。有漁民私下表示，目前海面看來一如往常，但仍會隨時留意軍演動態與相關通報，避免誤闖演訓區域，確保自身安全。

中共解放軍東部戰區展開圍台軍演，但金門漁民還是照常出海，生活不受影響。記者蔡家蓁／攝影
相關新聞

共軍宣布：9時對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相...

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

環球時報報導，12月30日，中國海警繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。中國海警...

共軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

中共解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，...

環台軍演之際 宋濤與台商座談：牢握兩岸關係主導權

正值共軍東部戰區昨展開環台「正義使命-2025」演習，並於今天在台灣周邊實彈演習之際，大陸國台辦主任宋濤今日在北京與近2...

共軍軍演嘉義F-16V空軍四聯隊起降頻率增？ 空軍基地：未升高戰備層級

中共解放軍東部戰區今起展開代號「正義使命2025」聯合演習，公告台灣周邊海空域實彈射擊，要求船隻航空器不得進入，在兩岸對...

共軍發布今日演習海報 陸專家：砸向高雄和基隆外海

中共解放軍東部戰區30日上午發布此次環台軍演第三張主題海報《正義之錘 封港斷線》，圖中兩把大錘落在台灣南北兩端，環球時報...

