影／因應中共突發軍演 澎防部啟動備戰操演

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
因應中共對台突發軍演，澎湖防衛指揮部今天展開備戰操演。圖／澎防部提供
因應中共對台突發軍演，澎湖防衛指揮部今天展開備戰操演。圖／澎防部提供

因應中共對台突發軍演，澎湖防衛指揮部今天展開備戰操演，第一作戰區特遣隊以「重要目標應援案」，執行防護演練及戰備偵巡訓練。澎防部今天表示，秉持「隨時待命、立即作戰」的精神，將演訓場景即時轉化為實戰準備。

澎防部表示，部隊接獲命令後，立即執行重要目標防護演練，透過實兵、實地、實車進入戰備，深化戰場經營，展現裝甲部隊強大的機動能力與作戰力。

軍方表示，部隊抵達重要目標區後，隨即進入戰術位置，藉由模擬實況操演，熟稔作戰地區周遭環境與路線，並持續精進聯合作戰及跨單位協調訓練，驗證各級幹部對戰術運用的指揮與應變能力。

澎防部表示，面對中共突發性軍演帶來的挑戰，澎防部維持高度戒備，秉持「隨時待命、立即作戰」的精神，將演訓場景即時轉化為實戰準備，透過戰備偵巡演練，不僅強化部隊在緊急狀態下的反應速度與指揮調度，更能有效驗證平戰轉換能力，展現國軍守護家園的決心與堅實戰力。

共軍宣布：9時對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相...

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

環球時報報導，12月30日，中國海警繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。中國海警...

共軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

中共解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，...

環台軍演之際 宋濤與台商座談：牢握兩岸關係主導權

正值共軍東部戰區昨展開環台「正義使命-2025」演習，並於今天在台灣周邊實彈演習之際，大陸國台辦主任宋濤今日在北京與近2...

共軍軍演嘉義F-16V空軍四聯隊起降頻率增？ 空軍基地：未升高戰備層級

中共解放軍東部戰區今起展開代號「正義使命2025」聯合演習，公告台灣周邊海空域實彈射擊，要求船隻航空器不得進入，在兩岸對...

共軍發布今日演習海報 陸專家：砸向高雄和基隆外海

中共解放軍東部戰區30日上午發布此次環台軍演第三張主題海報《正義之錘 封港斷線》，圖中兩把大錘落在台灣南北兩端，環球時報...

