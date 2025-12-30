影／因應中共突發軍演 澎防部啟動備戰操演

因應中共對台突發軍演，澎湖防衛指揮部今天展開備戰操演，第一作戰區特遣隊以「重要目標應援案」，執行防護演練及戰備偵巡訓練。澎防部今天表示，秉持「隨時待命、立即作戰」的精神，將演訓場景即時轉化為實戰準備。

澎防部表示，部隊接獲命令後，立即執行重要目標防護演練，透過實兵、實地、實車進入戰備，深化戰場經營，展現裝甲部隊強大的機動能力與作戰力。

軍方表示，部隊抵達重要目標區後，隨即進入戰術位置，藉由模擬實況操演，熟稔作戰地區周遭環境與路線，並持續精進聯合作戰及跨單位協調訓練，驗證各級幹部對戰術運用的指揮與應變能力。

澎防部表示，面對中共突發性軍演帶來的挑戰，澎防部維持高度戒備，秉持「隨時待命、立即作戰」的精神，將演訓場景即時轉化為實戰準備，透過戰備偵巡演練，不僅強化部隊在緊急狀態下的反應速度與指揮調度，更能有效驗證平戰轉換能力，展現國軍守護家園的決心與堅實戰力。