台灣海峽空一大塊 中共軍演民用船隻全繞道漁民採近海作業

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
中共解放軍今天上午在台灣海峽展開軍演，軍演海域已可見民用船隻避讓。圖／台灣海域船舶動態資訊系統
中共解放軍從今天上午9時起開始在台灣周邊海域實施軍演，由於軍演海域範圍覆蓋台灣海峽中線南北，航港局已發布航行警告訊息，今天上午10時許軍演海域已經看不到民用船隻通行「空一大塊」，油輪、貨輪都選擇經由管制海域間的通道進出台灣的港口。

據悉，航港局與海巡署持續提醒船舶遠離共軍軍演區域，呼籲周邊海域船隻注意接收海岸電台及海事中心推播訊息，避免進入中共軍演區域，以確保航行安全，目前除已發布航行警告訊息外，航港局也密切監視船舶動態、加強橫向聯繫通報，以及密切掌握各商港運作。

交通部航港局表示，中共軍演尚不致影響我國各商港船舶進出，航港局已透過海岸電台及海事中心發布航船布告等航行警告訊息，請航行船舶加強瞭望及避讓。

共軍今天發動「正義使命-2025」軍演，已在上午9時，由解放軍東部戰區陸軍部隊組織對台灣北部海域，實施遠程火力實彈射擊。

目前高雄各漁港尚未傳出受共軍軍演影響導致漁船作業暫停，不過由於大型船舶，如油輪、貨輪已避開軍演海域，大多經由澎湖南方50海里、高雄港西方的台海南部入口通道航行，漁船則全集中在近海作業。

相關新聞

共軍宣布：9時對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相...

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

環球時報報導，12月30日，中國海警繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。中國海警...

共軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

中共解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，...

環台軍演之際 宋濤與台商座談：牢握兩岸關係主導權

正值共軍東部戰區昨展開環台「正義使命-2025」演習，並於今天在台灣周邊實彈演習之際，大陸國台辦主任宋濤今日在北京與近2...

共軍軍演嘉義F-16V空軍四聯隊起降頻率增？ 空軍基地：未升高戰備層級

中共解放軍東部戰區今起展開代號「正義使命2025」聯合演習，公告台灣周邊海空域實彈射擊，要求船隻航空器不得進入，在兩岸對...

共軍發布今日演習海報 陸專家：砸向高雄和基隆外海

中共解放軍東部戰區30日上午發布此次環台軍演第三張主題海報《正義之錘 封港斷線》，圖中兩把大錘落在台灣南北兩端，環球時報...

