中共軍演因賴政府挑釁？羅文嘉：安靜退讓是替侵略降低成本

中共29日突然宣布進行圍台軍演，演習範圍緊貼我方領海基線，30日還進行實彈射擊。海基會秘書長羅文嘉30日表示，此次軍演持續擠壓台灣的心理承受力與社會共識，當把軍演、逼近領海，說成是政府「嘴秋」與「挑釁」，實為「責任倒置」，「安靜、退讓不是反戰，是替侵略降低成本」。

羅文嘉30日在臉書發文表示，中共軍演的目的，未必是立即奪取（seize）台灣，而是在進行認知作戰，持續擠壓（squeeze）台灣的心理承受力與社會共識。

羅文嘉指出，當惡鄰準備翻牆，卻有人忙著罵你「牆沒守好」，或阻止你加強保全，這不是理性，也不是可信的夥伴，而是在替下一次翻牆鋪路。把軍演、逼近領海，說成是政府「嘴秋」、台灣「挑釁」，本質就是責任倒置。

羅文嘉表示，侵略行為被包裝成正常反應，被害者反成加害者，社會慢慢被訓練成，「只要夠安靜、夠退讓，就能換來安全」，他強調，「這不是反戰，而是在替侵略降低成本」。當我們開始檢討被翻牆的人，而不是翻牆本身，下一次翻牆，只會更快、更狠。

羅文嘉指出，政治作戰先於軍事作戰，且要提防那些為敵人鋪路的人。