中共軍演因賴政府挑釁？羅文嘉：安靜退讓是替侵略降低成本

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
海基會祕書長羅文嘉30日表示，當把中共軍演、逼近領海，說成是政府「嘴秋」與「挑釁」，實為「責任倒置」，「安靜、退讓不是反戰，是替侵略降低成本」。（本報系資料照）
中共29日突然宣布進行圍台軍演，演習範圍緊貼我方領海基線，30日還進行實彈射擊。海基會秘書長羅文嘉30日表示，此次軍演持續擠壓台灣的心理承受力與社會共識，當把軍演、逼近領海，說成是政府「嘴秋」與「挑釁」，實為「責任倒置」，「安靜、退讓不是反戰，是替侵略降低成本」。

羅文嘉30日在臉書發文表示，中共軍演的目的，未必是立即奪取（seize）台灣，而是在進行認知作戰，持續擠壓（squeeze）台灣的心理承受力與社會共識。

羅文嘉指出，當惡鄰準備翻牆，卻有人忙著罵你「牆沒守好」，或阻止你加強保全，這不是理性，也不是可信的夥伴，而是在替下一次翻牆鋪路。把軍演、逼近領海，說成是政府「嘴秋」、台灣「挑釁」，本質就是責任倒置。

羅文嘉表示，侵略行為被包裝成正常反應，被害者反成加害者，社會慢慢被訓練成，「只要夠安靜、夠退讓，就能換來安全」，他強調，「這不是反戰，而是在替侵略降低成本」。當我們開始檢討被翻牆的人，而不是翻牆本身，下一次翻牆，只會更快、更狠。

羅文嘉指出，政治作戰先於軍事作戰，且要提防那些為敵人鋪路的人。

共軍 軍演

相關新聞

共軍宣布：9時對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相...

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

環球時報報導，12月30日，中國海警繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。中國海警...

共軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

中共解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，...

環台軍演之際 宋濤與台商座談：牢握兩岸關係主導權

正值共軍東部戰區昨展開環台「正義使命-2025」演習，並於今天在台灣周邊實彈演習之際，大陸國台辦主任宋濤今日在北京與近2...

共軍軍演嘉義F-16V空軍四聯隊起降頻率增？ 空軍基地：未升高戰備層級

中共解放軍東部戰區今起展開代號「正義使命2025」聯合演習，公告台灣周邊海空域實彈射擊，要求船隻航空器不得進入，在兩岸對...

共軍發布今日演習海報 陸專家：砸向高雄和基隆外海

中共解放軍東部戰區30日上午發布此次環台軍演第三張主題海報《正義之錘 封港斷線》，圖中兩把大錘落在台灣南北兩端，環球時報...

