中共環台軍演 盧秀燕：強烈反對、嚴厲譴責
中共昨天宣布對台軍演，台中市長盧秀燕今天表示，任何危害2300萬人民生命財產的行為，「都予強烈的反對、嚴厲的譴責」，並呼籲總統賴清德盡速化解兩岸僵局。
共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。
盧秀燕上午主持市政會議前接受媒體聯訪時說，對於共軍的環台軍演予以嚴厲譴責。
她表示：「戰爭不能帶來和平，軍演只會撕裂彼此信任及感情，任何危害2300萬人民生命財產的行為，都予以強烈的反對、嚴厲的譴責。」
盧秀燕也呼籲賴總統，「以人民為本、以和平為念，盡速化解兩岸僵局，而不是繼續的對立」。
