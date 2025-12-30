中共環台軍演 盧秀燕：強烈反對、嚴厲譴責

快訊

中央社／ 台中30日電
台中市長盧秀燕。圖／本報資料照
中共昨天宣布對台軍演，台中市長盧秀燕今天表示，任何危害2300萬人民生命財產的行為，「都予強烈的反對、嚴厲的譴責」，並呼籲總統賴清德盡速化解兩岸僵局。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

盧秀燕上午主持市政會議前接受媒體聯訪時說，對於共軍的環台軍演予以嚴厲譴責。

她表示：「戰爭不能帶來和平，軍演只會撕裂彼此信任及感情，任何危害2300萬人民生命財產的行為，都予以強烈的反對、嚴厲的譴責。」

盧秀燕也呼籲賴總統，「以人民為本、以和平為念，盡速化解兩岸僵局，而不是繼續的對立」。

共軍 軍演

相關新聞

共軍宣布：9時對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相...

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

環球時報報導，12月30日，中國海警繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。中國海警...

共軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

中共解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，...

環台軍演之際 宋濤與台商座談：牢握兩岸關係主導權

正值共軍東部戰區昨展開環台「正義使命-2025」演習，並於今天在台灣周邊實彈演習之際，大陸國台辦主任宋濤今日在北京與近2...

共軍軍演嘉義F-16V空軍四聯隊起降頻率增？ 空軍基地：未升高戰備層級

中共解放軍東部戰區今起展開代號「正義使命2025」聯合演習，公告台灣周邊海空域實彈射擊，要求船隻航空器不得進入，在兩岸對...

共軍發布今日演習海報 陸專家：砸向高雄和基隆外海

中共解放軍東部戰區30日上午發布此次環台軍演第三張主題海報《正義之錘 封港斷線》，圖中兩把大錘落在台灣南北兩端，環球時報...

