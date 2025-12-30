共軍發布今日演習海報 陸專家：砸向高雄和基隆外海

中共解放軍東部戰區30日上午發布此次環台軍演第三張主題海報《正義之錘 封港斷線》，圖中兩把大錘落在台灣南北兩端，環球時報引述專家說法指稱，兩錘分別砸向高雄和基隆外海，寓意對台「錘頭斷尾」。

大陸軍事專家稱，高雄和基隆是台灣「內補外逃」的重要港口和航線，一旦被切斷，島內很快會亂作一團。因此這兩處也是此次中共軍事行動劃設的重點區域，軍事行動的重要意圖不言自明。

環球時報指出，這張海報還有一個細節值得關注：兩隻拿錘的手上都印有中華人民共和國國旗，這與東部戰區2024年發布的動態海報《回家》不謀而合。

大陸軍事專家表示，這雙大手既可「牽手讓你回家」，也會「出手重錘猛擊」，鮮明表達「台灣若感受不到祖國的善意，放任台獨以武謀獨、分裂國家，必然遭受滅頂之災」。