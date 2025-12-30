中共軍演我國內外941航班、10萬旅客受影響 機場公司已啟動應變機制
中國民航單位昨上午發布飛航公告，今晨8時至晚間18時在台海周邊畫設七處臨時危險區，進行火箭發射演習並禁止航空器進入。共軍演訓區幾乎完全封鎖台灣，機場公司表示，已啟動航務整備與機坪調度等應變機制，以確保營運順遂與飛航安全，呼籲旅客與接機民眾於出發前，主動向航空公司確認最新航班動態。
針對軍演可能對航班造成的影響，機場公司今天（30日）上午發出聲明表示，因應共軍演習，台北飛航情報區部分航路及空域受限，航管單位已採取因應措施以確保飛航安全，國際線航班仍可能出現延誤。機場公司已啟動航務整備與機坪調度等應變機制，以確保營運順遂與飛航安全。
機場公司也提醒旅客與接機民眾，請於出發前主動向航空公司確認最新航班動態，如遇航班延誤或調整，請依航空公司現場引導與公告辦理。機場公司將持續掌握整體航班與場面運作，並視需要適時對外說明最新資訊。
根據交通部統計，今天8時至18時之間，表定航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架；國內線金門、馬祖（南、北竿）等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次；另航空公司考量今晨航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次。國際線、國內線合計共941航班，受影響旅客人數逾10萬人。
