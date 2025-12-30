陸海警艦艇環台已摘下炮衣 閩南語喊話我海巡官兵

快訊

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸官媒發布的影片稱，福建海警29日環台時，遠方的台灣山脈清晰可見。（圖／取自《玉淵譚天》）
配合共軍此次圍台軍演，中國海警局東海分局29日宣布，福建海警組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏坵附近海域開展綜合執法巡查。據央視旗下新媒體《玉淵譚天》報導，福建海警艦艇昨天環台島執法巡查時已摘下炮衣，在與我海巡署船隻對峙航行時，還以閩南語喊話我海巡官兵。

報導引述相關人士消息指出，福建海警此次執法巡查，所有艦艇炮衣都已摘除，這代表海警艦艇編隊已處於臨戰狀態，可隨時啟動防禦機制。

《玉淵譚天》表示，29日，福建海警組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查時，福建海警艦艇與台灣海巡署船隻對峙航行，不遠處的台灣山脈清晰可見。 

《玉淵譚天》發布的影片顯示，福建海警還以閩南語對我海巡官兵喊話：「我是福建海警14609艦，這裡是中華人民共和國管轄海域，我艦正在依法巡邏管控，不要妨礙我執法公務。為台獨分子賣命，只有死路一條。」

