中共軍演 美學者：警告台勿增軍費、鋪陳習新年演說

中央社／ 華盛頓29日專電

共軍宣布新一波環台軍演，並將進行實彈射擊。中共官媒定調為回擊美國最新對台軍售，美國學者葛來儀另指出，北京也可能是在警告台灣勿大幅增加國防開支。專家善學則認為，軍演意在為中國國家主席習近平新年對台演說鋪陳。

共軍東部戰區宣布，台北時間29日起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。30日在台灣周邊5個海空域範圍進行實彈射擊。

對於「正義使命-2025」的時機與動機，華府智庫德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund of theUnited States）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）今天對中央社表示，北京很少明確說明對台灣進行大規模軍事演習的原因。

她透過電子郵件指出，2022年8月，中國顯然是為了表達反對時任美國眾議院議長裴洛西（NancyPelosi）訪台，但自那之後，觸發演習的具體事件就不再明顯。

在這種情況下，葛來儀表示，美國近日批准110億美元（約新台幣3446億元）的對台軍售及日本首相高市早苗於國會就台灣議題發表的言論，都可能是潛在導火線。

高市11月初於國會答詢時提出假設情境，指如果北京對台灣發動攻擊，日本可能作出軍事回應，引發北京強烈反彈及要求收回發言，並召見日本駐中國大使表達抗議。

葛來儀說，北京也可能是在警告賴政府及民進黨不要大幅增加國防開支。此外，中國領導人可能也認為有必要向國內民眾表明，中國共產黨正在捍衛國家主權和領土完整。

「同時，強化解放軍的作戰能力也被視為關鍵，中國國家主席習近平已指示解放軍做好在2027年前具奪台能力的準備。」

她在信件表示，值得注意的是，中國為此次演習正式命名，這並非常態，且中國海警與海軍艦艇已越過24海里。

由於這次實彈演習只持續1天，而2022年8月的演習持續4天，葛來儀指出，這顯示「正義使命-2025」是一種姿態性的行動，意在表達中國憤怒，但又不至於破壞正在改善的美中關係。

「在我看來，這次演習凸顯台灣持續國防的必要性。這也為總統賴清德提出的400億美元特別軍事預算的主張，提供了進一步的正當理由。」

賓州大學裴利世界學院（Perry World House）資深專案經理善學（Thomas Shattuck）長期研究兩岸議題，他下午也透過電子郵件對中央社表示，「正義使命-2025」很可能與美國宣布對台軍售有關，但他同時認為，這只是年底的系列演習，最終將以習近平發表新年對台演說收尾。

善學說，回顧自2020年起中共對台軍事威嚇的初期階段，大規模軍演被用作對台「懲罰」，目的是阻止台灣未來採取某些行動。

如今，中共將演習作為懲罰的做法仍然存在，但善學指出，局勢也已進入新的階段，中共將在台灣周邊進行更為常態化的演習，以繼續模擬和演習軍事突發事件，這些演習未必與政治「挑釁」有關。

他推測，明年可能會看到至少3次小規模演習，之後演習次數會穩定增加，以升高對台壓力。

國會回應方面。共和黨聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）今天表示，中共軍演明顯是企圖恫嚇自由民主的人民。他於社群媒體推文指出，美國與台灣同一陣線，並將繼續反對脅迫、侵略以及任何威脅區域穩定的行為。

同黨參議員柯頓（Tom Cotton）也推文說，台灣是美國強大且可靠的夥伴，他讚揚川普政府為維護台海和平穩定所持續付出的努力。

