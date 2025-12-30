共軍8時起台灣周邊組織實彈射擊 逾800架國際航班受影響

央視新聞今日6時許發布新聞快訊指出，解放軍東部戰區演習進入第二天。12月30日8時至18時，解放軍東部戰區將在公告的海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。央視並稱，「中國人民解放軍打獨促統絕不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權、統一、領土完整。」

淡江戰研所兼任副教授黃介正昨日接受本報訪問時指出，共軍東部戰區29日已公布今日軍演和實彈射擊的海空域精確座標，台灣應關注是否會有（火箭軍）飛彈飛越台灣領空。

根據交通部民用航空局昨日發布的新聞稿，受中共軍演影響，今日8時至18時，合計約857架國際航班、逾10萬旅客將受影響；國內線金門、馬祖（南、北竿）等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次。

台海前一次飛彈危機是2022年8月，時任美國眾議長裴洛西訪台後，共軍於8月4日至7日展開首次圍台軍演。8月4日當天，中共火箭軍發射東風系列彈道飛彈。國防部於當日15時10分發布新聞稿表示，中共約自13時56分起向台灣周邊海域發射多枚東風系列彈道飛彈，國軍即時掌握並啟動相關防禦系統。

隨後國防部於17時30再次發布新聞稿指稱，13時56分至16時，共軍分數波次，合計發射11枚東風系列彈道飛彈，落點在台灣北、南、東周邊海域。

但當時國防部並未告知國人，共軍飛彈曾飛躍台灣上空，也未發布警告。外界是經日本防衛省發布的消息才推定，當日曾有4枚飛彈越過台灣本島上空，並有5枚落入日本專屬經濟區（EEZ），部分落點在與那國島周邊海域方向。這也是首次有共軍飛彈飛越台灣本島上空。

根據國防安全研究院報告，更早之前，為抗議前總統李登輝訪美，中共二砲部隊曾於1995年7月21、22、24日發射東風-15，每次2枚，3天共6枚，目標為距台灣富貴角北方約70浬。

為影響台灣首次總統大選，1996年3月8日解放軍發射2枚東風-15，落在高雄外海，另1枚東風-15落在基隆外海。3月13日解放軍再發射1枚東風-15，落在高雄外海。