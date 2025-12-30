快訊

「不是親人卻勝似家人」 曹西平、龍千玉無緣叔嫂情誼撐過半生演藝路

德國也要重新武裝！可能重啟義務役增強兵力？

今年「小寒」不一般…命理師示警「澤火革」效應浮現 節氣宜忌一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍8時起台灣周邊組織實彈射擊 逾800架國際航班受影響

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
中共解放軍東部戰區今日8時至18時將在圖中標示的海空域進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。須留意今日是否會有共軍飛彈飛越台灣上空。（圖／取自央視新聞微博）
中共解放軍東部戰區今日8時至18時將在圖中標示的海空域進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。須留意今日是否會有共軍飛彈飛越台灣上空。（圖／取自央視新聞微博）

央視新聞今日6時許發布新聞快訊指出，解放軍東部戰區演習進入第二天。12月30日8時至18時，解放軍東部戰區將在公告的海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。央視並稱，「中國人民解放軍打獨促統絕不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權、統一、領土完整。」

淡江戰研所兼任副教授黃介正昨日接受本報訪問時指出，共軍東部戰區29日已公布今日軍演和實彈射擊的海空域精確座標，台灣應關注是否會有（火箭軍）飛彈飛越台灣領空。

根據交通部民用航空局昨日發布的新聞稿，受中共軍演影響，今日8時至18時，合計約857架國際航班、逾10萬旅客將受影響；國內線金門、馬祖（南、北竿）等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次。

台海前一次飛彈危機是2022年8月，時任美國眾議長裴洛西訪台後，共軍於8月4日至7日展開首次圍台軍演。8月4日當天，中共火箭軍發射東風系列彈道飛彈。國防部於當日15時10分發布新聞稿表示，中共約自13時56分起向台灣周邊海域發射多枚東風系列彈道飛彈，國軍即時掌握並啟動相關防禦系統。

隨後國防部於17時30再次發布新聞稿指稱，13時56分至16時，共軍分數波次，合計發射11枚東風系列彈道飛彈，落點在台灣北、南、東周邊海域。

但當時國防部並未告知國人，共軍飛彈曾飛躍台灣上空，也未發布警告。外界是經日本防衛省發布的消息才推定，當日曾有4枚飛彈越過台灣本島上空，並有5枚落入日本專屬經濟區（EEZ），部分落點在與那國島周邊海域方向。這也是首次有共軍飛彈飛越台灣本島上空。

根據國防安全研究院報告，更早之前，為抗議前總統李登輝訪美，中共二砲部隊曾於1995年7月21、22、24日發射東風-15，每次2枚，3天共6枚，目標為距台灣富貴角北方約70浬。

為影響台灣首次總統大選，1996年3月8日解放軍發射2枚東風-15，落在高雄外海，另1枚東風-15落在基隆外海。3月13日解放軍再發射1枚東風-15，落在高雄外海。

共軍 軍演

延伸閱讀

共軍對台軍演劍指軍售？ 中駐美大使館：嚴重破壞台海和平

共軍環台軍演 專家：反制美對台軍售、兼顧國內受眾

共軍下令立即射擊！美售台「海馬士火箭」被列入圍台軍演打擊目標

共軍環台軍演...除北部、東部海域 西南海域也有海警船現蹤海巡對應中

相關新聞

遏制台獨勾連外部勢力…中共發動圍台軍演 5大區域實彈射擊

中共解放軍東部戰區昨日上午宣布發動「正義使命二○二五」圍台軍演，預告今日在台灣周邊五大區域進行重要軍事演習，組織實彈射擊...

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台美日命運緊密交織

華爾街日報報導，中國大陸若對台灣動武，日本難以置身事外。台灣位處關鍵海上十字路口，扼守南海北上通往東海以及經巴士海峽進出西太平洋航道，離日本最西端外島與那國島僅一一○公里，高度牽動日本貿易與安全，一旦台海爆發衝突，台灣的命運將迅速與美日同盟緊密交織。

共軍8時起台灣周邊組織實彈射擊 逾800架國際航班受影響

央視新聞今日6時許發布新聞快訊指出，解放軍東部戰區演習進入第二天。12月30日8時至18時，解放軍東部戰區將在公告的海域...

俄表態挺中 元旦起在北方四島軍演2個月

中共解放軍廿九日宣布圍台軍演前一日，俄羅斯官方通訊社塔斯社廿八日刊出俄羅斯外長拉夫羅夫的訪問，他就「台灣有事」表態，稱屆時「俄羅斯將支持中國」。俄方並通告將自二○二六年元旦起，在俄方宣稱擁有主權的北方四島（俄國稱南千島群島）周邊實施二個月射擊演習，日本政府已透過外交管道提出嚴正抗議並密切關注。

共軍圍台軍演 川普：不相信習近平會犯台

中共解放軍宣布在台灣周邊5個區域舉行軍演，美國總統川普29日表示，他不相信中國國家主席習近平會進犯台灣，並表示他不擔心；...

新聞眼／中共軍演壓縮國際反應時間 後續觀察川普動作

作為年底前的一次軍事演習，北京意在形成「於國際對美日、於兩岸對台灣」的綜合性威脅。作為首次毫無預警的圍台軍演，恫嚇意味大於由訓轉戰，美國總統川普在數月內希望訪問中國與中國大陸國家主席習近平會晤，對此會如何反應值得關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。