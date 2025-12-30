共軍對台軍演劍指軍售？ 中駐美大使館：嚴重破壞台海和平

中共解放軍近日宣布舉行代號「正義使命-2025」的圍台軍演，並計畫進行實彈射擊，除了劍指「台獨分裂勢力」，同時也批評外部勢力「以台制華、武裝台灣」，中國駐美大使館29日發文表示，美國批准大規模對台軍售，是嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

共軍東部戰區日前宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，預計30日上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

中國駐美大使館則發文表示，美國批准大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號。

中國駐美大使館表示，中方第一時間向美方提出嚴正交涉，並對外闡明嚴正立場，並指出，中國外交部26日公布對20家美國軍工企業和10名稿機管理人員採取反制措施，指鑑於軍售問題的嚴重性，中方的措施合理合法。

中國駐美大使館指出，美方在817公報中明確表示，美國無意侵犯中國的主權和領土完整，無意干涉中國內政，並指美國聲明不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，中國駐美大使館說，美方卻不斷違背自己的諾言，不斷加大對台軍售規模。

中國駐美大使館表示，美國必須認清武裝台灣的嚴重後果，並批評賴清德總統上台後，「對外頑固謀求『台獨』」，並稱賴政府急於促成美對台軍售，是想把美國拉下水。

中國駐美大使館表示，兩岸的實力對比已發生根本性的變化，無論美國把台灣打造成怎麼樣的「豪豬」，都不可能抵擋中國終將完全統一的歷史潮流。

中國駐美大使館並表示，中美因台灣問題發生對抗不符合美國的利益，稱中美有廣闊的合作空間，但美國要尊重中國的核心利益，「美方一邊和中方尋求合作，一邊不斷損害中方核心利益，這是行不通的。」