快訊

「不是親人卻勝似家人」 曹西平、龍千玉無緣叔嫂情誼撐過半生演藝路

德國也要重新武裝！可能重啟義務役增強兵力？

今年「小寒」不一般…命理師示警「澤火革」效應浮現 節氣宜忌一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍對台軍演劍指軍售？ 中駐美大使館：嚴重破壞台海和平

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
中共東部戰區宣布，在台海周邊進行實彈軍演。圖為國軍939宜陽艦監控共軍150長春艦。圖／國防部提供
中共東部戰區宣布，在台海周邊進行實彈軍演。圖為國軍939宜陽艦監控共軍150長春艦。圖／國防部提供

中共解放軍近日宣布舉行代號「正義使命-2025」的圍台軍演，並計畫進行實彈射擊，除了劍指「台獨分裂勢力」，同時也批評外部勢力「以台制華、武裝台灣」，中國駐美大使館29日發文表示，美國批准大規模對台軍售，是嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

共軍東部戰區日前宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，預計30日上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

中國駐美大使館則發文表示，美國批准大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號。

中國駐美大使館表示，中方第一時間向美方提出嚴正交涉，並對外闡明嚴正立場，並指出，中國外交部26日公布對20家美國軍工企業和10名稿機管理人員採取反制措施，指鑑於軍售問題的嚴重性，中方的措施合理合法。

中國駐美大使館指出，美方在817公報中明確表示，美國無意侵犯中國的主權和領土完整，無意干涉中國內政，並指美國聲明不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，中國駐美大使館說，美方卻不斷違背自己的諾言，不斷加大對台軍售規模。

中國駐美大使館表示，美國必須認清武裝台灣的嚴重後果，並批評賴清德總統上台後，「對外頑固謀求『台獨』」，並稱賴政府急於促成美對台軍售，是想把美國拉下水。

中國駐美大使館表示，兩岸的實力對比已發生根本性的變化，無論美國把台灣打造成怎麼樣的「豪豬」，都不可能抵擋中國終將完全統一的歷史潮流。

中國駐美大使館並表示，中美因台灣問題發生對抗不符合美國的利益，稱中美有廣闊的合作空間，但美國要尊重中國的核心利益，「美方一邊和中方尋求合作，一邊不斷損害中方核心利益，這是行不通的。」

共軍 軍演

延伸閱讀

共軍環台軍演 專家：反制美對台軍售、兼顧國內受眾

中共軍演「出動14艘海警船」 海巡署說明：闖入我領海鄰接區

共軍環台軍演...除北部、東部海域 西南海域也有海警船現蹤海巡對應中

共軍明環台軍演！航港局採取4大措施 我國各商港船舶進出不受影響

相關新聞

遏制台獨勾連外部勢力…中共發動圍台軍演 5大區域實彈射擊

中共解放軍東部戰區昨日上午宣布發動「正義使命二○二五」圍台軍演，預告今日在台灣周邊五大區域進行重要軍事演習，組織實彈射擊...

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台美日命運緊密交織

華爾街日報報導，中國大陸若對台灣動武，日本難以置身事外。台灣位處關鍵海上十字路口，扼守南海北上通往東海以及經巴士海峽進出西太平洋航道，離日本最西端外島與那國島僅一一○公里，高度牽動日本貿易與安全，一旦台海爆發衝突，台灣的命運將迅速與美日同盟緊密交織。

共軍8時起台灣周邊組織實彈射擊 逾800架國際航班受影響

央視新聞今日6時許發布新聞快訊指出，解放軍東部戰區演習進入第二天。12月30日8時至18時，解放軍東部戰區將在公告的海域...

俄表態挺中 元旦起在北方四島軍演2個月

中共解放軍廿九日宣布圍台軍演前一日，俄羅斯官方通訊社塔斯社廿八日刊出俄羅斯外長拉夫羅夫的訪問，他就「台灣有事」表態，稱屆時「俄羅斯將支持中國」。俄方並通告將自二○二六年元旦起，在俄方宣稱擁有主權的北方四島（俄國稱南千島群島）周邊實施二個月射擊演習，日本政府已透過外交管道提出嚴正抗議並密切關注。

共軍圍台軍演 川普：不相信習近平會犯台

中共解放軍宣布在台灣周邊5個區域舉行軍演，美國總統川普29日表示，他不相信中國國家主席習近平會進犯台灣，並表示他不擔心；...

新聞眼／中共軍演壓縮國際反應時間 後續觀察川普動作

作為年底前的一次軍事演習，北京意在形成「於國際對美日、於兩岸對台灣」的綜合性威脅。作為首次毫無預警的圍台軍演，恫嚇意味大於由訓轉戰，美國總統川普在數月內希望訪問中國與中國大陸國家主席習近平會晤，對此會如何反應值得關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。