共軍圍台軍演 川普：不相信習近平會犯台

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）10月30日在南韓舉行會談。(路透)
中共解放軍宣布在台灣周邊5個區域舉行軍演，美國總統川普29日表示，他不相信中國國家主席習近平會進犯台灣，並表示他不擔心；川普表示，中國過去20年來一直在台海地區舉行海上軍演。

共軍近日宣布舉行代號「正義使命-2025」的圍台軍演，並計畫軍演期間進行實彈射擊。川普29日於美國佛羅里達的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，川普在受訪時表示，中國國家主席習近平未向他提及軍演一事，但川普說，他有關注到相關訊息。

川普表示，他不相信習近平會侵犯台灣（I don’t believe he’s going to be doing it），川普也說，他不感到擔憂；川普也說，中國過去20年、25年來一直在台海區域舉行海上軍事演習，甚至有的軍演比這次的軍演規模更大。

共軍 軍演

