聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／中共軍演壓縮國際反應時間 後續觀察川普動作

聯合報／ 本報記者張文馨
解放軍30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊，日本與那國島距台灣110公里，位於演習示意圖右側上下兩個區塊的中間海域。 （新華社）
解放軍30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊，日本與那國島距台灣110公里，位於演習示意圖右側上下兩個區塊的中間海域。 （新華社）

作為年底前的一次軍事演習，北京意在形成「於國際對美日、於兩岸對台灣」的綜合性威脅。作為首次毫無預警的圍台軍演，恫嚇意味大於由訓轉戰，美國總統川普在數月內希望訪問中國與中國大陸國家主席習近平會晤，對此會如何反應值得關注。

共軍昨天上午七時卅分發布演習訊息至截稿時間，美日都還沒有發表看法，反應值得觀察。他們不是不知道北京點名的「外部勢力」是誰，一是發表台灣有事的日本首相，一是對台軍售及發表國安戰略的美國總統，種種舉動都符合北京的台獨脈絡劇本；除對個別國家施壓，北京也希望動搖反制以美國為首的反中聯盟。

這是首次毫無預警的圍台軍演，縮短台灣與國際社會的反應時間。未來若常態化，將是共軍機艦越過台海中線滋擾區域穩定的升級版。把這個作為放大到區域來看，我方已經留意到，台海並非唯一的挑戰點，對岸已針對島鏈布局。但到目前為止，美日都還沒有發表意見。

共軍如此貼近台灣演習，製造近身壓力，形成全面包圍的效果，也在擴大嚇阻；國安專家咸認現在是一年內海象很差的時刻，共軍不太可能選擇此時登陸台灣，且登陸需要至少三個月的動員準備，而目前沒有這種跡象。共軍今天有實彈射擊，是否重演過去飛彈穿越台灣高空，刻意射向台灣東部海域，值得關注。

川普如何應對，將牽動日本與台灣的反應。拜登政府過去斥責陸方魯莽行徑，釋出調度美國航空母艦監視區域發展的訊息，這次川普將會如何反應？各界都在觀察。

共軍 軍演 川普 國安 台海 台獨 台灣有事 習近平 軍售 戰略

延伸閱讀

澤倫斯基：美同意15年安全保障 烏方盼延長30至50年

川普對委內瑞拉動手了？傳摧毀大型毒品設施 委國尚未發聲

中國低價商品轉向歐洲、東南亞 多國仿川普祭關稅

普亭與川普通話 克宮：俄美同意暫時停火徒然延長衝突

相關新聞

隨時到台北？央視釋解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

共軍東部戰區29日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊開展「正義使命2025」軍事演習。央視新聞晚間再度釋出畫...

共軍下令立即射擊！美售台「海馬士火箭」被列入圍台軍演打擊目標

在美國批准總額逾110億美元對台軍售案後，中共解放軍東部戰區29日進行圍台軍演，30日還將實施實彈射擊。根據央視釋出的現...

共軍環台軍演...除北部、東部海域 西南海域也有海警船現蹤海巡對應中

中國人民解放軍東部戰區今上午宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演後，海巡署指出有4艘海警船航近我北部、東部海域；台南第...

中共軍演打亂航班 金門遊客搶機票回台

中共解放軍突然宣布明天圍台軍演，影響金馬與台灣間班機，也打亂了許多人的預定行程。從台中出發到金門的旅行團，今傍晚還在料羅...

共軍環台軍演 專家：反制美對台軍售、兼顧國內受眾

中國解放軍東部戰區今天以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍演。專家分析，中方可能藉軍演表達對美國近期對台...

別酸蔣萬安了 蕭旭岑：中共軍演就是劍指高市早苗

中共今天起舉行「正義使命-2025」軍演，國民黨副主席蕭旭岑以「非比尋常」形容，民進黨不要再酸出席雙城論壇的台北市長蔣萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。