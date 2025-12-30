聽新聞
日媒：共軍牽制高市「台灣有事」發言 目的是孤立台灣
中共解放軍東部戰區今晨宣布進行圍台軍演，並稱這是「對台獨勢力與外部干涉勢力的嚴正警告」，日本ＴＢＳ電視台指出，外界認為，此舉也有牽制日相高市早苗「台灣有事」發言的意圖。
ＴＢＳ報導，這次演習被命名為「正義使命二○二五」，內容包括封鎖主要港口、奪取制海權與制空權等，外界認為，目的是使台灣本島陷入孤立狀態。共軍發言人表示演習目的是「對台獨勢力與外部干涉勢力的嚴正警告，也是為了維護國家統一的正當且必要措施」，被認為帶有牽制高市在國會答詢中提及「台灣有事」相關發言的用意。
曾任日本駐中國武官、現任笹川和平財團研究員小原凡司說，共軍希望展現在台灣周邊的作戰能力。他告訴ＮＨＫ，「中方這次公布實際經緯度，想展現能更接近台灣狀態下實彈射擊的能力，讓台灣感受到中國的軍事力量正在接近」。
日本防衛省前副大臣中山泰秀社群發文，指這不是單純軍事演習，是認知作戰一環，在日本製造「日本一發言就會變得危險」的不安。
