俄表態挺中 元旦起在北方四島軍演2個月

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
俄國軍隊在宣稱有主權的北方四島（俄國稱南千島群島）上的砲塔。 （美聯社）
俄國軍隊在宣稱有主權的北方四島（俄國稱南千島群島）上的砲塔。 （美聯社）

中共解放軍廿九日宣布圍台軍演前一日，俄羅斯官方通訊社塔斯社廿八日刊出俄羅斯外長拉夫羅夫的訪問，他就「台灣有事」表態，稱屆時「俄羅斯將支持中國」。俄方並通告將自二○二六年元旦起，在俄方宣稱擁有主權北方四島（俄國稱南千島群島）周邊實施二個月射擊演習日本政府已透過外交管道提出嚴正抗議並密切關注。

讀賣新聞報導，拉夫羅夫在廿八日刊出的訪問中表示，二○○一年中俄簽署「中俄睦鄰友好合作條約」已就台灣議題基本立場作出規範，條約原則之一是「在國家統一與領土完整問題上相互支持」，他並稱台灣是「中國不可分割的一部分」，俄國反對台灣獨立。

拉夫羅夫將台灣問題定位「中國內政」，聲稱中國為捍衛主權與領土完整「擁有一切法律依據」。談到日本，拉夫羅夫以增加防衛費等動向為例，指「日本領導層正加速軍事化」，將對地區穩定造成「有害影響」。

塔斯社指出，二○二四年十月中俄建交七十五周年之際，拉夫羅夫曾撰文強調，西方國家正蓄意加劇台灣海峽緊張局勢。

產經新聞廿八日引述日本政府相關人士指出，俄羅斯已通告將自二○二六年一月一日至三月一日，在北方四島周邊、色丹島以北畫定多個區域，每天實施射擊演習。日本政府已表明此舉「與我國立場不相容」，並將持續掌握俄方動向。

產經報導並稱，俄方今年幾乎每月都通告在同一帶演訓，四月更曾指定涵蓋北海道近海與北方四島在內的廣大海域；日方反覆抗議，但俄方軍演通告累計達九次。

共軍 軍演 中俄 俄羅斯 日本 演習 主權 解放軍 台灣有事 北方四島

相關新聞

隨時到台北？央視釋解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

共軍東部戰區29日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊開展「正義使命2025」軍事演習。央視新聞晚間再度釋出畫...

共軍下令立即射擊！美售台「海馬士火箭」被列入圍台軍演打擊目標

在美國批准總額逾110億美元對台軍售案後，中共解放軍東部戰區29日進行圍台軍演，30日還將實施實彈射擊。根據央視釋出的現...

共軍環台軍演...除北部、東部海域 西南海域也有海警船現蹤海巡對應中

中國人民解放軍東部戰區今上午宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演後，海巡署指出有4艘海警船航近我北部、東部海域；台南第...

中共軍演打亂航班 金門遊客搶機票回台

中共解放軍突然宣布明天圍台軍演，影響金馬與台灣間班機，也打亂了許多人的預定行程。從台中出發到金門的旅行團，今傍晚還在料羅...

共軍環台軍演 專家：反制美對台軍售、兼顧國內受眾

中國解放軍東部戰區今天以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍演。專家分析，中方可能藉軍演表達對美國近期對台...

別酸蔣萬安了 蕭旭岑：中共軍演就是劍指高市早苗

中共今天起舉行「正義使命-2025」軍演，國民黨副主席蕭旭岑以「非比尋常」形容，民進黨不要再酸出席雙城論壇的台北市長蔣萬...

