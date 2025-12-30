大規模圍台軍演：向實戰准備靠近？

（德國之聲中文網）解放軍東部戰區司令部表示，名為“正義使命–2025”的演習，部署部隊、軍艦、戰鬥機和火炮，旨在包圍台灣島，對陸地和海上目標進行實彈射擊和模擬打擊，並演練封鎖台灣主要港口。

實彈演習將於周二繼續進行，演習區域為中國海事局劃定的五個區域，創下紀錄，這使得此次演習規模空前，覆蓋範圍也比以往演習更靠近台灣。

據台灣國防部發布的信息，截至29日下午3時，共軍出動89架主輔戰機與無人機，其中67架逾越海峽中線；共艦共有18艘，其中9艘逼近24海裡鄰接區、5艘逾越海峽中線、4艘到西太平洋。台灣國防部周一下午在記者會上證實，大陸軍演劃設的五個演訓區，甚至納入了台灣12海裡海域。

台灣交通部表示，周二的演習將影響超過10萬名國際航班乘客，另有約80個台灣國內航班預計將被取消。

本周的演習是自2022年時任美國眾議院議長南希·佩洛西訪問台灣以來，中國舉行的第六次大規模軍事演習。

中國航母福建號航經台灣海峽

開動宣傳：機器人、無人機

此前一段時間，北京方面持續發表強硬的言論，以回應日本首相高市早苗關於“台灣有事即日本有事”的言論。

台灣國防部情次室次長謝日升在被問及周二的演習時告訴記者，台軍將以聯合情監偵、多元手段進行監控。國防部表示，針對共軍各項可能活動，可能會有擦槍走火風險，國軍在“經常戰備突發狀況處置規定”內，已經針對共軍威脅態樣，律定“交戰規則”，賦予第一線官兵可以依照敵情威脅的態樣，采取必要措施。

分析人士稱，北京的演習越來越模糊例行軍事訓練和可能為發動襲擊所做准備之間的界限，這一策略旨在盡可能減少美國及其盟友對襲擊的預警時間。

中國軍方還發布了一段視頻，展示了人形機器人、微型無人機和武器化機器狗攻擊的模擬場景，這些未來科技是中國此前從未展示過的。

中國軍方同日還在微博號發布13秒短片，畫面顯示一架飛機與台北101大廈同框，配文稱“解放軍無人機俯瞰台北101大廈”。

台灣國防部則在臉書上發布一段視頻，展示了包括美國制造的海馬斯（HIMARS）火箭炮系統在內的各種武器，該火炮系統射程約300公裡，在發生沖突時，可以打擊台灣海峽對岸福建省的沿海目標。

針對中國軍演，台灣總統賴清德周一說，政府已就情勢變化做出了妥善處理，請大家安心。他強調，台灣不會升高沖突，也不挑起爭端，但會堅定守護國家安全與民主自由的生活方式。

台灣在野黨國民黨主席鄭麗文批評道，民進黨政府“錯誤的兩岸政策”才是把台灣推向兵凶戰危、國際高度焦慮的原因。她通過新聞稿表示，賴清德總統不斷試圖挑釁、踩紅線，毫無感受想緩和兩岸關系、遞出橄欖枝。因為兩岸愈是兵凶戰危、對立，愈有利賴總統販賣“芒果干”（亡國感）。鄭麗文在接受廣播采訪時表示，明年上半年將優先安排訪問北京，強調與中共總書記習近平見面有重大的戰略意義。

民眾黨主席黃國昌則對中國表達“嚴厲譴責跟抗議”，稱軍演無助於兩岸和平。

