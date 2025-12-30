共軍軍演 陸專家：隨時切斷台灣進口能源「生死線」

共軍昨天發動軍演，海警也繞台巡查，大陸國防大學教授孟祥青說，此次演習展示「開局即開打」能力，對台封控也加大，可隨時切斷進口能源的「生死線」；軍事專家張弛說，本次演習五個區域形成三面圍島之勢，比以往更靠近台灣本島，檢驗「精打擊要」能力，目標是台軍方從外部勢力購買的進攻性武器。

共軍這次圍台軍演，畫分台灣海峽和台灣島北部、西南、東南，台灣島以東五個區域。央視報導，孟祥青指出，相較二○二二年反制時任美國眾議院議長裴洛西訪台畫出六個區域，此次五個區域是對台灣島的進逼取得新突破，「繩索勒得越來越緊」。台灣能源依靠進口，能源運輸線不是一般「生命線」，而是「生死線」，演習五個區域都在台灣能源運輸的生死線，例如兩個在基隆港外海，南邊兩個則是高雄和左營的海空域。