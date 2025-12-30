共軍軍演 台學者：觀察導彈是否穿越領空

共軍東部戰區今天將在台灣周邊軍演並組織實彈射擊。政大國關中心主任王信賢指出，從軍演海報可看出重點是「反干涉」，這次軍演影片也首度以中英文同步播出，可見陸方有意向國際宣示。

淡江大學戰研所兼任副教授黃介正指出，中共這次軍演公布精確座標，台灣應觀察今天是否有火箭軍導彈飛越台灣領空？

王信賢表示，這次軍演是賴清德總統上台後的第四次對台大型軍演，有多重意義。一是東部戰區司令楊志斌晉升上將後的首次對台軍演，顯示積極主動出擊；其次是反獨、反外來干涉，從軍演海報可看出把反干涉當重點，近期美國對台軍售、日本首相高市早苗的「台灣有事論」，讓中共快速採取軍演強力反應。第三，這次大陸官方發布的軍演影片，中英文同時播出，為歷來中共軍演第一次，可見大陸是在向國際宣示。