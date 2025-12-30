聽新聞
0:00 / 0:00

共軍軍演 台學者：觀察導彈是否穿越領空

聯合報／ 記者賴錦宏／台北報導

共軍東部戰區今天將在台灣周邊軍演並組織實彈射擊。政大國關中心主任王信賢指出，從軍演海報可看出重點是「反干涉」，這次軍演影片也首度以中英文同步播出，可見陸方有意向國際宣示。

淡江大學戰研所兼任副教授黃介正指出，中共這次軍演公布精確座標，台灣應觀察今天是否有火箭軍導彈飛越台灣領空？

王信賢表示，這次軍演是賴清德總統上台後的第四次對台大型軍演，有多重意義。一是東部戰區司令楊志斌晉升上將後的首次對台軍演，顯示積極主動出擊；其次是反獨、反外來干涉，從軍演海報可看出把反干涉當重點，近期美國對台軍售、日本首相高市早苗的「台灣有事論」，讓中共快速採取軍演強力反應。第三，這次大陸官方發布的軍演影片，中英文同時播出，為歷來中共軍演第一次，可見大陸是在向國際宣示。

共軍 軍演

延伸閱讀

時間點也有玄機！日本專家分析中共軍演：意在展現對台周邊作戰能力

日本前防衛副大臣：中共軍演是對日本社會認知作戰的一環

東部戰區新司令員楊志斌首秀 晉升上將僅一周即對台軍演

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

相關新聞

隨時到台北？央視釋解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

共軍東部戰區29日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊開展「正義使命2025」軍事演習。央視新聞晚間再度釋出畫...

共軍下令立即射擊！美售台「海馬士火箭」被列入圍台軍演打擊目標

在美國批准總額逾110億美元對台軍售案後，中共解放軍東部戰區29日進行圍台軍演，30日還將實施實彈射擊。根據央視釋出的現...

共軍環台軍演...除北部、東部海域 西南海域也有海警船現蹤海巡對應中

中國人民解放軍東部戰區今上午宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演後，海巡署指出有4艘海警船航近我北部、東部海域；台南第...

中共軍演打亂航班 金門遊客搶機票回台

中共解放軍突然宣布明天圍台軍演，影響金馬與台灣間班機，也打亂了許多人的預定行程。從台中出發到金門的旅行團，今傍晚還在料羅...

共軍環台軍演 專家：反制美對台軍售、兼顧國內受眾

中國解放軍東部戰區今天以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍演。專家分析，中方可能藉軍演表達對美國近期對台...

別酸蔣萬安了 蕭旭岑：中共軍演就是劍指高市早苗

中共今天起舉行「正義使命-2025」軍演，國民黨副主席蕭旭岑以「非比尋常」形容，民進黨不要再酸出席雙城論壇的台北市長蔣萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。