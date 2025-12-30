台股創新高 學者：共軍軍演情勢升級 恐難平靜

共軍東部戰區昨天在台股開盤前宣布發動圍台軍演，台股大盤指數不受影響、續創新高。政大金融系教授殷乃平指出，這類短期演習對市場的衝擊有限，真正的關鍵不在「有沒有演習」，而在於未來中共是否拉長演習時間或擴大規模，一旦情勢升級，股市與金融市場的反應就可能放大，恐怕就不會再像現在這麼平靜。

台股昨在台積電大漲廿元帶動下，盤中觸及二萬八八四一點、終場上漲二五四點收二萬八八一○點，再創盤中、收盤新高。第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總經理黃文清指出，昨天上漲主要來源是台積電漲價題材，加上目前是內資控盤，對地緣政治風險沒有這麼敏感，因此台股表現比預期更為強勢。

殷乃平表示，過去一段時間中共軍機、軍艦頻繁繞台，台灣民眾在心理層面已逐漸習慣，因此對這次演習的感受相對鈍化；從資金面來看，今年高科技出口表現強勁，累積大量外匯資金，因央行持續選擇性信用管制，資金無法進入房市，只能轉向股市，讓短期政治或軍事消息的影響自然被抵銷。

他也說，外資比國內投資人更敏感，信心面可能受到影響。但隨著台積電近年陸續在美國、日本設廠，國際市場對供應鏈中斷風險的疑慮已有部分分散，即便台灣出現變數，也未必全面衝擊全球晶片生產，對外資的衝擊因此減弱。

殷乃平指出，若未來中共演習時間拉長、距離更近，甚至規模擴大，台灣民眾的威脅感將逐步升高，屆時股市的反應，恐怕就不會再這麼平靜。